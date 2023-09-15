Уехавшая в США блогер рассказала о трудностях с деньгами

Известная российская блогерша и участница объединения тиктокеров Dream Team Маха Горячева, уехавшая в США, рассказала, что поначалу после переезда испытывала трудности с деньгами. Об этом она заявила в интервью проекту «ДаДа — НетНет», видео вышло на YouTube.

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Ведущая проекта Наташа Гасанханова отметила, что в соцсетях ходят слухи о том, что уехавшие в США члены Dream Team столкнулись с серьезными финансовыми трудностями.

«У меня реально не было денег. (...) Вообще был голяк», — ответила Горячева.

Вместе с тем она подчеркнула, что проблемы были временными.

Блогерша добавила, что после переезда у тиктокеров резко прекратились все заработки. Она также описала этот период словами «момент, когда надо было перебиться».

Горячева добавила, что со временем стала популярна у латиноамериканской аудитории.

«Это не то, что было здесь, это вообще не то, это не такая большая популярность, это не такие бешеные контракты. (...) Это просто другой путь», — сказала блогерша.