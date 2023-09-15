Уехавшая в США блогер рассказала о трудностях с деньгами
Известная российская блогерша и участница объединения тиктокеров Dream Team Маха Горячева, уехавшая в США, рассказала, что поначалу после переезда испытывала трудности с деньгами. Об этом она заявила в интервью проекту «ДаДа — НетНет», видео вышло на YouTube.
Ведущая проекта Наташа Гасанханова отметила, что в соцсетях ходят слухи о том, что уехавшие в США члены Dream Team столкнулись с серьезными финансовыми трудностями.
«У меня реально не было денег. (...) Вообще был голяк», — ответила Горячева.
Вместе с тем она подчеркнула, что проблемы были временными.
Блогерша добавила, что после переезда у тиктокеров резко прекратились все заработки. Она также описала этот период словами «момент, когда надо было перебиться».
Горячева добавила, что со временем стала популярна у латиноамериканской аудитории.
«Это не то, что было здесь, это вообще не то, это не такая большая популярность, это не такие бешеные контракты. (...) Это просто другой путь», — сказала блогерша.
При этом она заявила, что если бы живущие за границей тиктокеры действительно долго испытывали серьезные трудности, то они бы вернулись в Россию.