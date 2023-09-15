Франсуа де Ларошфуко: 410 лет со дня рождения

15 сентября 2023 исполняется 410 лет со дня рождения Франсуа де Ларошфуко (1613-1680) – французского политического деятеля, участника Фронды, автора философско-моралистического сочинения «Максимы» и «Мемуаров».

© Théodore Chassériau

Семья принадлежала к древнему аристократическому роду. Франсуа был старшим из 12 детей. До смерти отца в 1650 носил титул принц де Марсийак. Детство и отрочество прошло в родовом замке Вертей. Получил традиционное для дворянских семей образование. Позднее успешно занимался самообразованием, в результате стал одним из самых ученых мужей Франции своего времени.

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В 15 лет его женили, брак был вынужденной мерой для сохранения благосостояния семьи. Затем получил в командование полк и отправился воевать в Италию. Шла Тридцатилетняя война.

С 17 лет находился при королевском дворе. Встал на сторону королевы Анны Австрийской, выступив против кардинала Ришелье. Оказался в опале, был выслан из Парижа в свои владения в Ангумуа. Видную роль при дворе стал играть после смерти Ришелье в 1642.

Однако из-за разногласий с королевой (самодержица отказала Ларошфуко в ряде привилегий, как то въезд в Лувр в карете и «табурет для жены»: право сидеть в присутствии монархов) в 1648 Ларошфуко принял активное участие в движении Фронды (дворянского движения против абсолютной власти короля) и был тяжело ранен, на время потерял зрение. Ларошфуко снова оказался в опале.

Окончательно вернулся в Париж в конце 1650-х. Однако ко двору больше допущен не был. В высшем обществе, которому принадлежал, Ларошфуко стал участником множества светских интриг.

Богатый опыт наблюдения за людьми лег в основу литературного творчества.

Первое литературное произведение Франсуа де Ларошфуко – его Автопортрет (Portrait de La Rochefoucauld fait par lui-même), который был опубликован в сборнике литературного салона мадемуазель де Монпансье в 1659.

Написал «Мемуары» (Mémoires sur la régence d’Anne d’Autriche), которые впервые были изданы в Париже в 1662, как считается, без ведома автора. «Мемуары» являются ценнейшим свидетельством о Франции времен Фронды.

Затем появились «Максимы и моральные размышления» (Réflexions ou sentences et maximes morales, 1665), которые со временем принесли своему автору подлинную славу. Однако сначала обе книги Ларошфуко вызвали скандал.

После выхода «Мемуаров» герцог Сен-Симон обошел всех книготорговцев и собственноручно написал на обложке каждого экземпляра книги: «Автор лжет!». Ларошфуко оправдался тем, что книги изданы без его ведома и с серьезными искажениями. Парижский парламент запретил продажу первых вариантов книг. Затем были выпущены версии, исправленные и одобренные автором.

Заметную роль Ларошфуко сыграл в творчестве Александра Дюма. Именно в «Мемуарах» Ларошфуко пересказал историю об алмазных подвесках королевы Анны Австрийской, которая затем стала сюжетной основой романа «Три мушкетера».

В романе «Двадцать лет спустя» Ларошфуко фигурирует под своим прежним титулом, принц де Марсийак. Он пытается убить Арамиса, своего удачливого соперника в борьбе за благосклонность герцогини де Лонгвиль, на страницах романа.

Можно сказать, что «Максимы» Ларошфуко – это кодекс житейской философии европейского человека. Общий тон высказываний автора – жесткий, жестокий, откровенно ядовитый.

В основе книги – основной афоризм: «Наши добродетели – это чаще всего искусно переряженные пороки». Человек – произведение природы, двигатель его поступков – самолюбие, тщеславие, личные интересы, убежден Ларошфуко.

Высоко оценил «Максимы» Ларошфуко Л. Н. Толстой. Он писал, что «собрание мыслей Ларошфуко была одна из тех книг, которые более всего содействовали образованию вкуса во французском народе и развитию в нем ясности ума и точности его выражений. Хотя во всей этой книге и есть только одна истина, – та, что самолюбие есть главный двигатель человеческих поступков, мысль эта представляется со столь разных сторон, что она всегда нова и поразительна. Книга эта была прочитана с жадностью. Она приучила людей не только думать, но и заключать свои мысли в живые, точные, сжатые и утонченные обороты. Со времени Возрождения никто, кроме Ларошфуко, не сделал этого».

Цитаты «То, что мы принимаем за добродетель, нередко оказывается сочетанием корыстных желаний и поступков, искусно подобранных судьбой или нашей собственной хитростью; так, например, порою женщины бывают целомудренны, а мужчины – доблестны совсем не потому, что им действительно свойственны целомудрие и доблесть».

«Страсть часто превращает умного человека в глупца, но не менее часто наделяет дураков умом».

«Великие исторические деяния, ослепляющие нас своим блеском и толкуемые политиками как следствие великих замыслов, чаше всего являются плодом игры прихотей и страстей. Так, война между Августом и Антонием, которую объясняют их честолюбивым желанием властвовать над миром, была, возможно, вызвана просто-напросто ревностью».

«Наши страсти часто являются порождением других страстей, прямо им противоположных: скупость порой ведет к расточительности, а расточительность – к скупости; люди нередко стойки по слабости характера и отважны из трусости».

«Люди не только забывают благодеяния и обиды, но даже склонны ненавидеть своих благодетелей и прощать обидчиков. Необходимость отблагодарить за добро и отомстить за зло кажется им рабством, которому они не желают покоряться».

«Хотя все считают милосердие добродетелью, оно порождено иногда тщеславием, нередко ленью, часто страхом, а почти всегда – и тем, и другим, и третьим».

«Умеренность счастливых людей проистекает из спокойствия, даруемого неизменной удачей».

«У нас у всех достанет сил, чтобы перенести несчастье ближнего».

«Философия торжествует над горестями прошлого и будущего, но горести настоящего торжествуют над философией».

«Достойно вести себя, когда судьба благоприятствует, труднее, чем когда она враждебна».

«Ни на солнце, ни на смерть нельзя смотреть в упор».

«Люди часто похваляются самыми преступными страстями, но в зависти, страсти робкой и стыдливой, никто не смеет признаться».

«Зло, которое мы причиняем, навлекает на нас меньше ненависти и преследований, чем наши достоинства».

«Наши прихоти куда причудливее прихотей судьбы».

«Люди не могли бы жить в обществе, если бы не водили друг друга за нос».

«Поистине необычайными достоинствами обладает тот, кто сумел заслужить похвалу своих завистников».

«Жажда славы, боязнь позора, погоня за богатством, желание устроить жизнь удобно и приятно, стремление унизить других – вот что нередко лежит в основе доблести, столь превозносимой людьми».

«Ошибки людей в их расчетах на благодарность за оказанные ими услуги происходят оттого, что гордость дающего и гордость принимающего не могут сговориться о цене благодеяния».

«Пока человек в состоянии творить добро, ему не грозит опасность столкнуться с неблагодарностью».

«Люди слабохарактерные не способны быть искренними».

«Восхвалять государей за достоинства, которыми они не обладают, значит безнаказанно наносить им оскорбление».

«Слишком лютая ненависть ставит нас ниже тех, кого мы ненавидим».

«Больше всего оживляет беседу не ум, а взаимное доверие».

«Люди злословят обычно не столько из желания навредить, сколько из тщеславия».

«Хитрость – признак недалекого ума».

«Обычно счастье приходит к счастливому, а несчастье – к несчастному».

«Кто очень сильно любит, тот долго не замечает, что он-то уже не любим».

«Нам почти всегда скучно с теми, кому скучно с нами».

«Потеряв надежду обнаружить разум у окружающих, мы уже и сами не стараемся его сохранить».

«Похвала полезна хотя бы потому, что укрепляет нас в добродетельных намерениях».

«Короли чеканят людей, как монету: они назначают им цену, какую заблагорассудится, и все вынуждены принимать этих людей не по их истинной стоимости, а по назначенному курсу».

«Все любят разгадывать других, но никто не любит быть разгаданным».

«Легче полюбить, когда никого не любишь, чем разлюбить, уже полюбив».