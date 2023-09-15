Как сейчас выглядит жена Хазанова, с которой он в браке 53 года

Народный артист, отметивший в этом году 77-летие всегда открыто говорит о своей семье, жене и дочери, но при этом верная спутница Геннадия Викторовича – Злата Иосифовна предпочитает не привлекать к себе внимание, поэтому редко появляется на публике со знаменитым мужем.

© Veasy.ru

«У нас есть традиция, которой мы придерживаемся много лет, мы храним подробности нашей семьи и отношений вдали от посторонних» — признаются супруги Хазановы.

Видео дня

Семейная пара Хазановых на протяжении нескольких десятилетий остаются примером крепкой и идеальной семьи. Несмотря на то, что артист с молодости и по сей день окружен поклонницами, он остается верен своей единственной супруге, а его личная жизнь никогда не становилась предметом для обсуждения у общетсвенности.

Геннадий Викторович, подаривший свой голос знаменитому попугаю Кеше познакомился с будущей супругой еще в студенчестве, в 1969-м году.

Интересно, что в свое время Хазанов получил неодобрение от родителей своей невесты, чей отец был партийным работником, так как хотели, чтобы дочь нашла себе более видного и перспективного жениха, но при этом пара оформила брак и вот уже 53 года они счастливы в браке.

Veasy.ru

Геннадий Викторович по сей день не перестает благодарить судьбу за встречу со Златой Эльбаум и называет свою супругу ангелом-хранителем. Не разлучные супруги, старавшиеся даже на гастроли ездить вместе, стали счастливыми родителями дочери Алисы, которая впоследствии подарила им внучек.

В девяностые годы вся семья артиста получила второе гражданство, став гражданами Израиля. Известно, что в Тел-Авиве у Хазановых есть собственный двухэтажный коттедж. Кроме него, супруги приобрели еще и домик в Юрмале. Злата Иосифовна часто проживает в Израиле и называет эту страну своей второй родиной. Она предпочитает оберегать свое семейное счастье, не пересекаясь с прессой и редко выходя на публику.

Хазанов говорит, что его любимая жена успешная бизнесвумен, самостоятельно зарабатывает деньги и к тому же он отмечает, что у Златы Иосифовны хорошее чувство стиля не только в выборе одежды, но и дизайна квартиры, дома. Поэтому увидеть фотографии супруги Хазанова очень редкая возможность. Однако, в честь 75-летия Златы Иосифовны дочь Алиса решила сделать исключение и показала, как сейчас выглядит ее мама.

Veasy.ru