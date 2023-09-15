Как сложилась судьба Льва Новоженова и где он живет сейчас

Судьба известного журналиста и ведущего Льва Новоженова вызывает интерес у публики. Опытный политический журналист и ведущий телевизионных программ долгие годы был лицом и автором популярных шоу, таких как «Старый телевизор», «Времечко» и «Сегоднячко». Он привлекал внимание телезрителей нестандартными темами, не вписывающимися в общую картину вечерних новостей на федеральных каналах.

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Новоженов также запомнился по сатирическому шоу «Тушите свет». Он был знаком зрителям, как человек, не боявшийся брать на себя неудобные темы и высказывать свое мнение. Однако, внезапно для многих, Лев Новоженов исчез из поля зрения.

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Начнем с непростой судьбы Льва Юрьевича. Рожденный через год после окончания Второй мировой войны, практически оказался на воспитании у бабушки и дедушки, так как его 18-летние родители в силу возраста и желания строить свою жизнь не хотели обременять себя родительством.

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Обучение в школе у него не шло легко, и в подростковом возрасте он перешел в вечернюю школу, работая одновременно на заводе. Однако даже после перехода на вечернее образование, учеба была не в приоритете, и его исключили из педагогического училища за неуспеваемость и недостойное поведение.

Лев Новоженов попытался начать свою карьеру как подсобный рабочий на севере, но вскоре вернулся в Москву. С течением времени он поступил в полиграфический институт и начал работать в газете. В конечном итоге он остался в «Московском комсомольце», где он работал с такими известными личностями, как Виктор Шендерович и Дмитрий Дибров.

В начале 1990-х годов его карьера взлетела, когда Дибров пригласил его на телевидение. Несмотря на сомнения, Новоженов оказался популярен среди зрителей и работал на разных каналах.

Теперь давайте перейдем к тому, где он находится сегодня. Лев Юрьевич родился в семье евреев, хотя он обрусел по культуре и менталитету за годы проживания в России. Его фамилия Новоженов могла бы быть Новзен, но была русифицирована еще его дедом.

При том, что в молодости у него была возможность уехать на историческую родину в Израиль, он остался верен выбору своей семьи и остался в Советском Союзе. Но его сын, напротив, репатриировался в Израиль, правда, вскоре решил уехать в Штаты.

В 2019-м журналист поделился личной печальной новостью, что его дочери Александры, которая родилась в четвертом браке с Мариной, не стало. Писали, что дочь Новоженова ушла после борьбы с тяжелым недугом, однако, сам Лев Юрьевич вскоре раскрыл страшную правду общественности, что его дочь покончила с собой.

В прошлом году, 76-летний Лев Новоженов принял решение переехать в Израиль и осел в приморском городе Нагария. К слову, после переезда из России он внезапно начал проявлять интерес к российским властям, которых ранее критиковал, а теперь «сменил гнев на милость». А свою эмиграцию называет журналистским опытом, якобы прочувствовать на себе весь этот процесс.

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Лев Юрьевич — интересная фигура в мире журналистики и общественной деятельности продолжает сотрудничать с российскими телеканалами, участвует в юмористических фестивалях.