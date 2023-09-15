Стали известны писатели, чьи портреты появятся на марках

Новость для филателистов и всех, кто отправляет письма в конвертах: стали известны имена писателей, которых увековечат на почтовых марках в следующем году.

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"РГ" стало известно, как происходит выбор имен, чьи портреты попадают на марки. Изначально с такой инициативой выступает Союз писателей России, список отправляется в акционерное общество "Марка", и уже потом его рассматривает и утверждает специальная Комиссия по государственным знакам почтовой оплаты при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

"Союз писателей России с радостью сотрудничает с "Маркой", там нас всегда слышат и даже просят присылать новые списки, потому что марки с писателями, по традиции, в нашей стране востребованы. Мы стараемся использовать любую возможность по увековечиванию памяти наших выдающихся предшественников", - рассказал "РГ" руководитель писательской организации Николай Иванов.

Право на использование изображения также согласовывается с родственниками писателей, и только после того, как все формальности согласованы, портреты попадают на конверты, их тиражи обычно составляют сотни тысяч экземпляров. Так, известно, что в 2017 году конверт с оригинальной маркой в честь 125-летия Константина Паустовского вышел в обращение тиражом в один миллион экземпляров.