Самая секретная разведчица СССР: главные спецоперации полковника Африки

Имя этой разведчицы, которое, кстати, не является псевдонимом, было раскрыто только в 1997 году. Именно тогда общественность узнала о Африке де Лас Эрас и о ее значимости для Советского Союза.

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Большинство документов, связанных с деятельностью полковника Африки, до сих пор остаются секретными. Однако известно, что за почти полвека, посвященных разведке, у нее не было ни одной неудачи.

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Радистка Африка

Африка де Лас Эрас Гавилан родилась в 1909 году в Марокко, куда ее отец был сослан за свое несогласие с монархическим режимом Испании. В знак благодарности к Африке, которая стала для главы семьи вторым домом, он назвал свою дочь таким именем. Однако сама Африка предпочла жить в Мадриде. Там она устроилась на ткацкую фабрику, где, по словам Геннадия Марченко, автора книги "Манускрипт", она также вступила в коммунистическую партию. В 1937 году Африка начала сотрудничать с советской разведкой и спустя несколько месяцев была нелегально перевезена в СССР. До Великой Отечественной войны она, как и в Испании, работала в текстильной промышленности.

Во время войны Африке пришлось освоить новые навыки. В 1942 году она окончила курсы радистов и стала членом известного разведывательно-диверсионного отряда "Победители". Для нее и ее товарищей радиостанция стала основным оружием, как сама Африка де Лас Эрас отмечала. Она работала вместе с другими радистами, шифруя, отправляя, принимая и расшифровывая информацию круглосуточно. По словам авторов книги "Тайные информаторы Кремля" Владимира Антонова и Владимира Карпова, в отряде, которым командовал Герой Советского Союза Дмитрий Медведев, связь с Москвой ни разу не прерывалась, и в этом заслуга Африки.

Нелегальная «Патрия»

Война еще не закончилась, когда Африке предложили перейти на службу в нелегальное подразделение внешней разведки. Радистка согласилась. И это при том, что, как пишет Владимир Антонов в своей книге «Жизнь по «легенде», де Лас Эрас должна была навсегда порвать со своими испанскими друзьями и родственниками. С этого момента они о ней ничего не слышали: Африка для них просто исчезла. Разведчица получила новое, кодовое, имя «Патрия», что в переводе означает «Родина». Несмотря на то, что Патрия отлично владела не только родным языком, но и французским, и русским, для нелегальной работы требовалась особая подготовка, которую Африка успешно прошла.

Некоторое время Африка де Лас Эрас Гавилан выполняла задания центра, находясь в Париже в качестве беженки. Но вскоре ее решили переправить в Латинскую Америку, где Патрии пришлось прожить долгих 20 лет. Африка неплохо устроилась на новом месте, но для поддержания легенды в 1956 году к ней отправили напарника, который должен был сыграть роль ее мужа. В сущности, Африка зарегистрировала отношения с абсолютно незнакомым ей человеком. Правда, радовал тот факт, что советский разведчик Джованни Антонио Бертони (псевдоним «Марко») был земляком де Лас Эрас. Впрочем, фиктивный поначалу брак оказался счастливым. Вместе Патрия и Марко прожили до 1964 года. Именно тогда Бертони скончался.

Заслуги и награды

Между тем даже после смерти супруга Африка продолжала работать и передавать важную информацию своему начальству в центр. Только спустя 3 года она вернулась в Москву. Правда, время от времени эффективную разведчицу по-прежнему отправляли в заграничные командировки для выполнения важных заданий. И недаром: дело в том, что, как утверждает автор книги «Битва за Берлин. Полная хроника – 23 дня и ночи», Андрей Сульдин, за почти полувековую службу Африка де Лас Эрас Гавилан не допустила ни одного промаха.