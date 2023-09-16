Сегодня не стало актера Вячеслава Гришечкина. Мужчина скончался из-за серьезных проблем с сердцем. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но спасти его не удалось. Он умер сегодня в больнице. Мужчине было 62 года.

Известно, что Вячеслава госпитализировали после того, как у него заболело сердце. Его поместили в реанимацию. Там у него и остановились сердце. Не секрет, что последние годы своей жизни актер серьезно употреблял. Поговаривали, что на этом фоне у него даже начались психологические проблемы.

Как рассказывают близкие, Гришечкин был частым гостем частного реабилитационного центра, куда его привозили в алкогольном опьянении. Мужчина тяжело переживал смерть жены, поэтому глушил боль алкоголем. Друзья пытались его образумить, но он их не слушал. Говорят, что в последний раз Вячеслава привезли в клинику. Там у него поднялась температура. Врачи выявили психологические расстройство на фоне алкоголя. Тогда его госпитализировали в больницу. Сегодня ночью его сердце не выдержало.