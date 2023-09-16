Сколько раз пытались убить Сталина

За весь период руководства Иосифом Сталиным ЦК ВКП (б) было зарегистрировано около 10-12 покушений на его жизнь.

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Некоторые из них были осуществлены, другие остались только на уровне планов, а по третьим были только подозрения со стороны охраны и окружения Сталина.

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Первая половина 1930-х Первое покушение произошло в 1931 году на улице Ильинка в Москве. Офицер белогвардейского происхождения и шпион, работавший на Великобританию, по имени Огарев, попытался выстрелить в Иосифа Джугашвили, выхватив пистолет из кобуры. Однако его попытка была предотвращена сотрудником НКВД, который следил за ним. После этого инцидента Сталину было рекомендовано избегать пешего передвижения по городу.

В начале 1930-х годов против Сталина был организован заговор, известный как "Дело Клубок". В него входила группа военных под руководством Петерсона и Янукидзе. Заговорщики планировали убить Сталина, однако были раскрыты и расстреляны. Все материалы, связанные с "Делом Клубок", до сих пор являются секретными.

В 1935 году представительница русской аристократической фамилии Орловых-Павловых попыталась выстрелить в генсека, но промахнулась. Следователи НКВД также рассматривали ее действия в рамках "Дела Клубок". Все, кто был связан с этим делом, были реабилитированы после развенчания культа Сталина, а само дело было признано полностью подстроенным.

1937 год

В 1937-м расследовалось еще одно покушение. Его пыталась совершить Т.В. Лицинская (Занковская). Во время допросов она полностью признала свою вину и даже объявила себя немецкой шпионкой. Приговор был однозначным – расстрел. Об этом написал позднее в своей книге «Они и мы» сын Лицинской, П.В. Полежаев.

В том же 1937-м произошел один подозрительный случай. 1 мая в кобуре наркома К.Е. Ворошилова оказалось боевое оружие (револьвер). Раньше за ним такого не водилось. Существует версия, что в то время готовился государственный переворот, хотя никаких документальных подтверждений тому не осталось.

Японские диверсанты

В 1938 году были совершены две попытки убить Сталина. 11 марта лейтенант Данилов из тульского гарнизона в форме офицера ГПУ и с поддельным удостоверением личности проник на территорию Кремля. Однако его намерения были вовремя разоблачены.

В конце 1938 года против Сталина готовилась диверсия под названием «Медведь». Ее возглавил Г.С. Люшков, бывший высокопоставленный сотрудник НКВД, переметнувшийся на сторону японцев. В связке с ним работали шестеро белогвардейцев. Главу советского государства планировали застрелить в Мацесте, во время прохождения им курса лечения. Планы диверсантов провалились в результате донесения советского тайного агента Лео. Заговорщики были обстреляны на турецко-советской границе. Нескольким из них удалось бежать.

В 1939-м еще одна диверсионная операция закончилась неудачей благодаря донесениям все того же Лео и усилиям чекистов. Она была организована японскими спецслужбами и предусматривала взрыв бомбы в Мавзолее во время первомайской демонстрации. Этот случай описан в книге Хияма Есиаки о покушениях на Сталина.

Дело Дмитриева

В 1942 году произошел скандальный случай. Дезертировавший из рядов Красной Армии С. Дмитриев 6 ноября стрелял по машине А.И. Микояна, которая выехала из Спасских ворот Кремля. Есть предположение, что Дмитриев перепутал машины. На самом деле он хотел за что-то отомстить лично Сталину. Другая версия основывается на психической невменяемости стрелявшего. Через 8 лет он был расстрелян.

Немецкие покушения

В 1943 году фашистами была разработана спецоперация по уничтожению Сталина и некоторых других глав государств-противников нацистской Германии. Покушение должно было произойти на Тегеранской конференции. Советская контрразведка вовремя раскрыла немецкий заговор, благодаря чему были спасены не только Сталин, но и Черчилль и Рузвельт.

Другое покушение фашисты собирались осуществить с помощью военнопленного Петра Таврина. Согласно первому варианту их плана, по машине Сталина должны были выпустить особые бронебойные снаряды. Запасной вариант предполагал подрыв Сталина посредством магнитной мины, управляемой дистанционно. Контрразведка предупредила эти преступления, Таврин был арестован.

Подозрительные случаи

В 1931 году случилась странная авария. Поздно ночью 25 августа грузовик врезался в автомобиль, в котором ехали Сталин с Ворошиловым. Охрана мгновенно подняла тревогу. Перепуганный водитель грузовика сбежал с места аварии. Его нашли. Оказалось, он был сильно пьян и никаких враждебных намерений в отношении Иосифа Виссарионовича не имел.

Чуть позднее, в том же 1931-м, катер Сталина был обстрелян береговой охраной неподалеку от Гагр, поскольку судно из-за непогоды задержалось в пути и пришло не в назначенное время, а охрана не была об этом проинформирована. В результате недоразумения никто не пострадал.

Еще один странный случай произошел в 1935 году. 18 мая столкнулись два самолета: АНТ-20, носивший имя «Максим Горький», и И-5. Катастрофа унесла много жизней. Не удалось спастись ни членам экипажей, ни пассажирам. Эта авария примечательна тем, что непосредственно перед ней прошел слух, что якобы на «Максиме Горьком» будет лететь сам Сталин.

Последнее недоказанное покушение