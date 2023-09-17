Каким мы запомним автора знаменитых песен Николая Добронравова

Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде. Воспитанием мальчика занималась в основном бабушка по отцовской линии. Именно она смогла привить внуку любовь к искусству: познакомила его с театром, водила на кукольные и балетные постановки, в оперу. Сам он очень любил читать и уже в 10 лет знал практически наизусть «Горе от ума» Александра Грибоедова.

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Школу Добронравов окончил с золотой медалью. Он не сразу решил, куда поступать: с одной стороны, ему хотелось писать самому, с другой — преподавать детям, которых очень любил. Какое-то время он выбирал между литературным и педагогическим институтом, но потом появился и третий вариант — Школа-студия имени Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТ имени М. Горького.

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Актер и автор пьес

Школу-студию Николай Добронравов окончил в 1950 году и сразу же устроился на работу в Московский театр юного зрителя. С огромным удовольствием он выходил на сцену, играя главные роли в постановках, и с не меньшим — писал небольшие пьесы, иногда в соавторстве с актером Сергеем Гребенниковым.

Параллельно с этим Добронравов получал второе высшее образование в Московском городском педагогическом институте имени В.П. Потемкина, том самом, о поступлении в который задумывался еще со школьных времен. Тем не менее наиболее важную роль в его жизни стало играть написание пьес и сказок для детей. Они быстро получали популярность не только в МТЮЗе, их играли в разных театрах Москвы и других городов.

Самой известной пьесой тех времен стала, пожалуй, «Загорается маяк», написанная в 1960 году. Чуть позже Добронравов и Гребенников написали повести «“Отчаянный”, отчаливай!», «Остров Ястребиный Рог», «Третий не лишний» и многие другие.

Песни, которые знает вся страна

В 1962 году Николай Николаевич отправился в творческую поездку в Сибирь, организованную ЦК ВЛКСМ. Вместе с ним поехала его супруга, пианистка и композитор Александра Пахмутова, а также Сергей Гребенников, певцы Иосиф Кобзон и Виктор Кохно. Результатом поездки стал песенный цикл «Таежные звезды», очень популярный у молодежи.

В 1970-м Добронравова приняли в Союз писателей СССР, в издательствах Москвы вышли сборники его стихов: «Вечная тревога», «Созвездие Гагарина», «Таежные костры» и многие другие. Еще он много работал в соавторстве с Александрой Пахмутовой, и этот творческий союз полюбили во всей стране. Так, например, композиция «Ярославль мой, город-князь», написанная ими, стала гимном Ярославля, а песням «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «Трус не играет в хоккей», «И вновь продолжается бой», «Как молоды мы были» подпевали все от мала до велика. Еще одна песня, «До свиданья, Москва», прозвучала на церемонии закрытия Олимпиады 1980 года. Всего из их творческого тандема родилось больше 400 песен.

Кроме того, пара много гастролировала вместе: Пахмутова играла на рояле, а Добронравов выступал со своими стихами. Везде, куда бы они ни приехали, их ждали полные залы. Букетами цветов, которые им дарили, можно было бы целиком застелить городские площади.

Киноартист

Николай Николаевич пробовал себя и в роли киноактера. В 1951 году на экраны вышел фильм «Спортивная честь» с его участием — он сыграл эпизодическую роль Платона Платоновича, посетителя ресторана. Имя артиста даже не указали в титрах, но он не расстраивался.

Спустя два года вышла еще одна картина, «Возвращение Василия Бортникова», — там ему досталась роль молодого комсомольца Сережи. Работа была волнительная: партнерами Добронравова по съемочной площадке стали Сергей Лукьянов, Николай Тимофеев, Анатолий Чемодуров, Инна Макарова.

А вот в документально-художественном фильме «О спорт, ты — мир!» о летних Олимпийских играх 1980 года Николай Добронравов не играл, зато написал сценарий и тексты песен. За эту работу он получил Государственную премию СССР.

Николай Николаевич — обладатель множества наград. Среди них орден «Знак Почета», орден Трудового Красного Знамени, ордена «За заслуги перед Отечеством» II и III степени.