Ушел из жизни поэт-песенник Николай Добронравов
Ушел из жизни поэт-песенник Николай Добронравов. Его не стало в возрасте 94 лет. Печальную новость сообщил в социальных сетях певец Николай Басков. Что стало причиной смерти, он не уточнил.
"Только что узнал — не стало Николая Николаевича Добронравова", - написал артист.
Николай Добронравов - муж композитора Александры Пахмутовой. Среди наиболее известных песен, написанных поэтом на музыку супруги, - "Трус не играет в хоккей", "Надежда", "И вновь продолжается бой", "Команда молодости нашей", "Как молоды мы были" и др.