Кто из монарших особ заключил брак с «простолюдинами»

Норвежская принцесса Марта Луиза и ее партнер, называющий себя шаманом, американец Дурек Веррет объявили дату свадьбы. Она состоится в последний день лета будущего года. Король Норвегии Харальд V поздравил будущих молодоженов и заявил, что рад будет принять Веррета в семью.

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Как отмечают газеты, мезальянсы в монарших семьях становятся привычными в последнее время, хотя многие из них вызвали громкие скандалы. О наиболее ярких мезальянсах — в материале NEWS.ru.

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Принцессу и шамана благословила королевская семья

Принцесса Марта Луиза и ее избранник Дурек Веррет сообщили о своей помолвке еще в июне прошлого года — и сразу получили благословение родителей Марты. Ради помолвки Марта Луиза приняла решение отказаться от исполнения своих официальных обязанностей члена королевской семьи. Король Харальд V и Соня сделали по этому поводу заявление: «Мы рады приветствовать Дурека Веррета в семье и с нетерпением ждем возможности отпраздновать этот важный день вместе с ними. Мы желаем Марте и Дуреку всего наилучшего», — цитировал заявление американский журнал Town & Country.

Принцесса сообщила в соцсетях, что свадьба пройдет в норвежском поселке Гейрангер: «Гейрангер известен своим впечатляющим фьордом и потрясающими горами. Гейрангер-фьорд (залив в окрестностях поселка. — NEWS.ru) внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО и представляет собой богатую культуру и природную красоту Норвегии. Мы счастливы праздновать нашу любовь в прекрасных окрестностях Гейрангера».

Отметим, что Марте — 51 год, ее жених младше на три года.

Что объединяет скандинавскую принцессу и чернокожего шамана

Как пишет британская Daily Mail, принцесса и ее жених увлекаются альтернативной медициной. Афроамериканец из Лос-Анджелеса Веррет называет себя шаманом, у него нет специального медицинского образования. Он, в частности, утверждает, что онкологические заболевания — выбор самих людей и что они возникают от ощущения собственного несчастья. Также Веррет рассказывает, что однажды пролежал в коме месяц, после чего «воскрес из мертвых». Журналисты называют его «самопровозглашенным шаманом». Своим клиентам Веррет предлагает избавление от болезней, токсинов и злых духов.

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В договоре, который шаман заключает с клиентом, говорится, что он может трогать его половые органы и выполнять любые действия, которые посчитает нужными — для излечения.

Принцесса Марта Луиза тоже интересуется альтернативной медициной, называя себя «ясновидящей». Норвежская печать критиковала ее за то, что свои идеи из области нетрадиционной медицины она предлагала различным фирмам, поставив дело на финансовый поток. В итоге, как пишет BBC, принцесса даже «отказалась от исполнения своих королевских обязанностей».

Как сообщает норвежская Local Norway, Марта Луиза больше не сможет представлять семью на официальных мероприятиях. Но принцесса и не стремится к власти. Будучи старшей дочерью короля, по норвежскому закону Марта занимает лишь четвертое место в очереди к трону — преимущество имеют брат и два племянника.

Мезальянсы перестали удивлять мир

Женитьба в 2018 году британского принца Гарри на американской актрисе Меган Маркл, их отказ от исполнения королевских обязанностей стали показательным примером новой тенденции, — отношение к мезальянсам в современном мире стало терпимее.

Прежде такие браки в королевских семьях считались позором. Теперь же отношение поменялось в лучшую сторону — и в королевских семьях, и в обществе. В 2010 году шведская принцесса Виктория, будучи наследницей престола, обвенчалась со своим фитнес-тренером Даниэлем Вестлингом. Королевская семья приняла тренера в свой круг, наделив его титулом герцога Вастерготланда и сделав кавалером ордена Серафина. При этом у Даниэля отец работает мелким коммунальным чиновником, мама — почтовая служащая.

Брат нынешней невесты, кронпринц Хокон Норвежский в августе 2001 года повел под венец официантку из бара Метте-Марит. Более того, журналистам стало известно, что у симпатичной блондинки уже есть сын, причем от наркодельца. Но невесту все же приняли в семью, — правда, после ее покаяния.

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Зато скандал вызвал брак второго сына королевы Нидерландов Беатрикс. В июне 2003 года Фризо повел под венец бизнесвумен Мейбл Виссе-Смит. Но голландское правительство высказалась против этого брака, поскольку располагало данными, что невеста принца дружила с главарем амстердамской наркомафии. Но Фризо и Мейбл все равно поженились — в апреле 2004 года, после чего сын королевы утратил титул принца и права на престол.

Мезальянсы часто заканчиваются разводами

Принц Дании Иоахим сыграл сказочную свадьбу с жительницей Гонконга Александрой Мэнли в 1995 году. У них родилось двое сыновей, Александра стала популярной в Дании, где ее стали называть Северной Дианой. Однако уже через месяц оба молодожена завели отношения на стороне, что закончилось разводом. Александру лишили титула принцессы.

Принц Люксембургский Луи заключил брак в 2005 году с Тесси — дочерью простого плиточника. Когда у пары родился ребенок, они получили благословение родителей принца — Великих герцога и герцогини Люксембургских. А еще через три года Тесси получила титул принцессы. Однако пара распалась через семь лет. Причина развода так и не стала известна общественности.

Принцесса Монако Стефания побывала замужем дважды. Первым мужем в 1995 году стал ее телохранитель Даниэл Дюкруэ. Отец принцессы Ренье так и не дал благословения, несмотря на то что у пары родилось двое детей. Вскоре Стефания уличила супруга в измене, после чего сразу развелась. В 2003 году она вышла замуж за португальского акробата Адана Лопеса Переса, но их брак продлился только год.

В 2011 году южноафриканская пловчиха Шарлин Уиттсток стала княгиней, выйдя замуж за князя Монако Альбера II. Многократная чемпионка мира, участница Олимпийских игр, фотомодель, которую различные печатные издания несколько раз включали в списки самых красивых женщин планеты, — она имела все шансы на счастливую жизнь. В 2014 году, спустя три года после свадьбы, у пары появились на свет близнецы Габриэлла и Жак. Но постоянные измены Альбера сделали ее, как пишут СМИ, несчастной и замкнутой женщиной.