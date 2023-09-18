Как человек в Железной Маске оказался в Бастилии

Одной из самых интересных и романтичных загадок мировой истории является судьба Железной Маски во Франции. Она оказалась настолько волнующей, что вот уже три века будоражит фантазию и дает пищу, причем в прямом смысле, писателям и кинематографистам.

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Кто за ней скрывался и за что подвергся наказанию не ясно до сих пор, но вот о местах заключения известно достаточно точно.

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А последним стала Бастилия, куда Железная маска попала ровно 325 лет назад – 18 сентября 1698 года.О Железной Маске широкой публике стало известно благодаря Вольтеру. В 1751 году он опубликовал свой труд «Век Людовика XIV», где в XXV главе рассказывает о таинственном узнике в маске. Затем писатель и историк неоднократно будет возвращаться к этой теме, но, как и мы сейчас, сможет лишь строить догадки кто это был. Ясно лишь одно – персона очень важная и явно высокого происхождения.

А еще то, что у него всегда был один и тот же тюремщик – Бениль Доверн де Сен-Мар (Бененю Доверн де Сен-Мару). Как уже видно по имени, это был не простолюдин, а человек благородный, дворянин. И действительно, он служил начальником тюрьмы в небольшом южном городке Пинероль, который тогда принадлежал Франции.

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И вот однажды, в июле 1669 года, этот человек, занимавший довольно скромную должность, получил письмо от маркиза де Лувуа. А это не много, не мало военный министр короля Людовика XIV! Сам факт такого письма от одного из самых влиятельных людей Франции стал местной сенсацией и взбудоражил умы немногочисленных солдат гарнизона.

В нем Лувуа в самых изысканных и любезных выражениях сообщает, что в течение месяца в тюрьму Пинероло будет доставлен некий узник по имени Эсташ Доже. И обращается к де Сен-Мару с просьбой приготовить для него камеру.

Но не простую. Она должна была иметь несколько дверей, которые бы закрывались одна за другой. Сделано это было с тем, чтобы узник никогда не мог общаться со своей непосредственной охраной. Вероятно, еду и вещи оставляли в пространстве между этими дверями. При этом в камере должно быть все необходимое для комфортного времяпровождения.

В обязанности де Сен-Мара входило ежедневное посещение арестанта, чтобы выслушать, а затем исполнить его просьбы. Разговоры на любые иные темы категорически запрещались.

Через месяц был доставлен арестант, но его лица никто не увидел – он был в маске. Сохранилась и ее описание: из темного бархата с железными застежками. Именно эту конструкцию из-за металлических застежек и называли «железной маской». Так что никакого тяжеленого «ведра» на голове у него не было и все домыслы на этот счет являются лишь фантазией.

Правда, так и не понятно носил ли он ее постоянно или имел возможность снимать. Скорее всего да – гигиену никто не отменял, иначе за 35 лет лицо покрылось струпьями, а из-под маски торчала бы метровая борода, а о ней никто не упоминает. Но при этом был приказ убить его, если попытается снять маску. Возможно, это касалось, если он оказывался на людях, например, его часто осматривал доктор.

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Сохранилось довольно подробное описание узника на тот момент: ростом выше среднего, молодой, обладал благородной осанкой. Де Сен-Мар отмечал, что арестант любил тонкое белье с кружевами и изысканные блюда. И получал все это. Однажды попросил гитару и научился довольно хорошо на ней играть.Так продолжалось до 1681 года. Де Сен-Мар получает новое назначение в форт Экзиль, и Железная Маска переезжает туда вместе с ним. Когда Сен-Мара в январе 1687 года переведут на остров Сен-Маргерит недалеко от Канн, то узник снова отправится туда с ним. Во время этих переездов публика впервые и обратит внимание на необычного арестанта, никогда не снимавшего маски – ведь его увидело сравнительно много людей. Однако все это не выйдет за пределы провинции.В 1698 году де Сен-Мар получает должность коменданта главной тюрьмы и символа абсолютной королевской власти Франции – Бастилии. И вот 18 сентября посреди ночи туда прибыл темный портшез, в котором находился и самый таинственный узник страны.

Его поместили в третьей камере башни Бертодьер, где размещались самые охраняемые арестанты. Первоначально все было как обычно, как в других тюрьмах – отдельная, обставленная хорошей мебелью комната, обслуживание по высшему классу.

Но вдруг 6 марта 1701 года к нему подселили некоего Доменика Франсуа Тирмона, которого обвинили в колдовстве и растлении девушек. А 30 апреля к ним добавили еще и Александра де Роковилля – этот вообще был «политический», обвинялся в «антиправительственных речах».

И это еще одна загадка – ведь подселили их по прямому приказу короля Людовика XIV. При этом отмечается, что Железная маска так и не рассказал сокамерникам своей истории, ни словом не обмолвился кто он и почему оказался в заключении. Но вероятно, именно со слов этих людей уже широкая публика, а не только узкий круг, узнала о таинственном узнике, и история впоследствии дошла до Вольтера.

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19 ноября 1703 года Железная Маска умер – вскоре этому событию исполнится 320 лет. После его смерти камеру тщательно, буквально сантиметр за сантиметром, обыскали, всю обстановку и вещи вынесли и уничтожили, а стены тщательно оштукатурили – на тот случай, если он где-то все же оставил какую-то надпись, которая позволила бы пролить свет на его таинственную личность. Похоронили на тюремном кладбище Сен-Поль, но не под именем Эсташ Доже, как всегда числился по документам, а Марчиалле.