Первая «тайная» жена Сталина: как сложилась судьба Лидии Перепрыгиной
Существует множество легенд о последней ссылке Сталина в Туруханском крае. Однако, одной из наиболее интересных историй из биографии вождя является его сожительство с Лидией Перепрыгиной.
По некоторым источникам, Перепрыгина даже родила двоих детей от ссыльного Джугашвили. Несмотря на это, бывшие гражданские супруги никогда не встречались после этого периода.
Знакомство в Курейке
Сталин был ссылен в северо-восточную область Сибири. Согласно Симону Себаг-Монтефиоре, автору книги «Сталин: Двор Красного монарха», власти решили поместить его в село Курейка, одно из самых отдаленных мест края, опасаясь его побега. В письмах к Ольге и Сергею Аллилуевым Сталин жаловался на тоску, которую испытывал в Курейке, однако этот период оказался одним из самых счастливых в его жизни. Он рассказывал о своих охотничьих приключениях в сибирской тайге, но о своей тогдашней пассии предпочитал не упоминать.
Сталин и Лидия Перепрыгина прожили вместе более года. По словам Сергея Девятова и Юрия Сигачева, авторов книги «Сталин: взгляд со стороны», ссылаясь на Б. С. Илизарова, пятеро братьев и две сестры Перепрыгиных остались сиротами. Возможно, именно поэтому в их доме часто устраивались посиделки, в которых участвовал и Сталин. К тому времени он уже был вдовцом, поэтому ничто не мешало ему начать новый роман. Однако, выбор Иосифа пал на 14-летнюю Лидию Перепрыгину, что не могло остаться незамеченным из-за разницы в возрасте и статусе.
Несостоявшийся брак и двое детей
По поводу совращения несовершеннолетней Перепрыгиной Сталина вызывал к себе жандарм по фамилии Лалетин. По крайней мере, именно такие сведения приводятся в книге Бориса Соколова «Иосиф Сталин – беспощадный созидатель». Соколов в свою очередь опирается на доклад председателя КГБ Ивана Серова. По данным Серова, Лалетин пригрозил Иосифу Джугашвили уголовным преследованием, и последний дал обещание жениться на Лидии Перепрыгиной, когда та достигнет соответствующего возраста. Однако своего слова Сталин, как известно, не сдержал: он уехал из Курейки и больше с Перепрыгиной не встречался.
Во время сожительства с Джугашвили Лидия Перепрыгина успела родить детей. Об этом факте упоминают в своем историко-биографическом справочнике «Вокруг Сталина» Валерий Торчинов и Алексей Леонтюк. Первенец гражданских супругов скончался вскоре после появления на свет и, судя по всему, даже не успел обзавестись именем. А второго сына, родившегося в апреле 1917 года, Перепрыгина назвала Александром и даже записала его на фамилию Джугашвили.
Дальнейшая судьба Перепрыгиной и ее сына
Если верить Дональду Рейфилду, автору издания «Сталин и его подручные», Лидия Перепрыгина находилась в положении, когда Сталин в декабре 1916 года уехал из Курейки. Александр Островский в своей книге «Кто стоял за спиной Сталина?» пишет о том, что вождь дважды просил Перепрыгину отдать ему ребенка, но девушка от предложения экс-возлюбленного отказалась. Впрочем, Перепрыгина недолго была одна: в 1920-х годах она вышла замуж за крестьянина Якова Давыдова. Давыдов тут же усыновил Александра и дал ему свою фамилию. Впоследствии у пары появилось еще 8 детей.
По всей видимости, Лидия Перепрыгина впоследствии лишилась мужа. По крайней мере в книге Бориса Илизарова «Иосиф Сталин в личинах и масках человека, вождя, ученого» имеются сведения о том, что в начале 1950-х годов уже будучи вдовой она жаловалась на то, что ей не выдают пособия за многодетность. Неизвестно, как сложилась судьба остальных детей Перепрыгиной, но, если верить Александру Колеснику, автору книги «Хроника жизни семьи Сталина», Александр Джугашвили-Давыдов окончил Красноярский техникум связи, участвовал в Великой Отечественной войне, а после победы работал прорабом. Он умер в 1960-х годах и никогда не претендовал на родство с вождем.