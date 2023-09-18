«Тайная» жена Сталина: как сложилась судьба Лидии Перепрыгиной

Существует множество легенд о последней ссылке Сталина в Туруханском крае. Однако, одной из наиболее интересных историй из биографии вождя является его сожительство с Лидией Перепрыгиной.

© Русская семерка

По некоторым источникам, Перепрыгина даже родила двоих детей от ссыльного Джугашвили. Несмотря на это, бывшие гражданские супруги никогда не встречались после этого периода.

Видео дня

Знакомство в Курейке

Сталин был ссылен в северо-восточную область Сибири. Согласно Симону Себаг-Монтефиоре, автору книги «Сталин: Двор Красного монарха», власти решили поместить его в село Курейка, одно из самых отдаленных мест края, опасаясь его побега. В письмах к Ольге и Сергею Аллилуевым Сталин жаловался на тоску, которую испытывал в Курейке, однако этот период оказался одним из самых счастливых в его жизни. Он рассказывал о своих охотничьих приключениях в сибирской тайге, но о своей тогдашней пассии предпочитал не упоминать.

Сталин и Лидия Перепрыгина прожили вместе более года. По словам Сергея Девятова и Юрия Сигачева, авторов книги «Сталин: взгляд со стороны», ссылаясь на Б. С. Илизарова, пятеро братьев и две сестры Перепрыгиных остались сиротами. Возможно, именно поэтому в их доме часто устраивались посиделки, в которых участвовал и Сталин. К тому времени он уже был вдовцом, поэтому ничто не мешало ему начать новый роман. Однако, выбор Иосифа пал на 14-летнюю Лидию Перепрыгину, что не могло остаться незамеченным из-за разницы в возрасте и статусе.

Несостоявшийся брак и двое детей

По поводу совращения несовершеннолетней Перепрыгиной Сталина вызывал к себе жандарм по фамилии Лалетин. По крайней мере, именно такие сведения приводятся в книге Бориса Соколова «Иосиф Сталин – беспощадный созидатель». Соколов в свою очередь опирается на доклад председателя КГБ Ивана Серова. По данным Серова, Лалетин пригрозил Иосифу Джугашвили уголовным преследованием, и последний дал обещание жениться на Лидии Перепрыгиной, когда та достигнет соответствующего возраста. Однако своего слова Сталин, как известно, не сдержал: он уехал из Курейки и больше с Перепрыгиной не встречался.

Во время сожительства с Джугашвили Лидия Перепрыгина успела родить детей. Об этом факте упоминают в своем историко-биографическом справочнике «Вокруг Сталина» Валерий Торчинов и Алексей Леонтюк. Первенец гражданских супругов скончался вскоре после появления на свет и, судя по всему, даже не успел обзавестись именем. А второго сына, родившегося в апреле 1917 года, Перепрыгина назвала Александром и даже записала его на фамилию Джугашвили.

Дальнейшая судьба Перепрыгиной и ее сына

Если верить Дональду Рейфилду, автору издания «Сталин и его подручные», Лидия Перепрыгина находилась в положении, когда Сталин в декабре 1916 года уехал из Курейки. Александр Островский в своей книге «Кто стоял за спиной Сталина?» пишет о том, что вождь дважды просил Перепрыгину отдать ему ребенка, но девушка от предложения экс-возлюбленного отказалась. Впрочем, Перепрыгина недолго была одна: в 1920-х годах она вышла замуж за крестьянина Якова Давыдова. Давыдов тут же усыновил Александра и дал ему свою фамилию. Впоследствии у пары появилось еще 8 детей.