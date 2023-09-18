Снуп Догг рассказал о главном страхе

Американский рэп-исполнитель Снуп Догг (Snoop Dogg) рассказал о своем главном страхе в жизни. Его слова цитирует Complex.

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Артист поведал, что очень боится лошадей и не знает, откуда появился этот страх.

«Я серьезно. Вы никогда не увидите меня на сцене с лошадью, а я снимался и со страусами, игуанами и прочей живностью», — поделился рэпер.

Собеседница музыканта предположила, что Снуп Догг мог упасть с лошади в прошлой жизни, на что артист ответил:

«Думаю, я был Всадником без головы или каким-нибудь другим наездником».