Названы самые популярные женские и мужские имена в России за 120 лет

«Тинькофф Журнал» выяснил, какие мужские и женские имена в России были популярными, входили и выходили из моды за последние 120 лет.

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Оказалось, что за 120 лет среди самых популярных женских имен чаще всего встречаются Анна, Александра и Татьяна. Так, эти имена были популярны и 120 лет назад и в последние десятилетия. Также среди популярных годами имен оказались: Елена, Екатерина, Ольга и Мария.

Среди мужских имен стабильно популярными на протяжении многих десятилетий оказались Алексей, Александр, Михаил и Владимир. Кроме того, чуть менее популярными, но также часто используемыми стали имена Дмитрий, Иван и Николай.

В 2022 году самыми популярными детскими именами стали София и Артем.

В половине регионов в пятерку самых популярных женских имен в прошлом году вошли Ева, Анна, Мария и Виктория, а также мужские имена Александр, Максим, Артем.

В целом по регионам России списки популярных имен почти одинаковые, кроме национальных республик. Так, например, осетины очень любят имена Давид и Георгий.

Есть имена,. которые за десятилетия сильно потеряли популярность. Например, значительнее всего снизилась популярность женских имен: Елена, Наталья, Ольга, Юлия, Татьяна, Ирина, Светлана, Марина, Надежда, Любовь.