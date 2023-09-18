Назван секрет Елизаветы II, благодаря которому она дожила до 96 лет

Вплоть до своей кончины Елизавета II оставалась достаточно активным человеком. Да и возраст, в котором королева ушла из жизни — 96 лет, — вызывает уважение. Оказывается, главный секрет ее долголетия — в правильном сбалансированном питании.

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Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди в беседе с изданием Daily Mirror раскрыл, что основной составляющей рациона Елизаветы II были сезонные овощи и фрукты и, разумеется, ежедневный перерыв на чай в лучших английских традициях — вот такая тайна ее крепкого здоровья и долгой жизни!

Кстати, любимым блюдом королевской особы была рыба — ее она могла есть на завтрак, обед и ужин, а еще в качестве перекуса вечером или днем. И никаких углеводов вроде картофеля или пасты она в своем меню не допускала, особенно если трапезничала в одиночестве.

Ну и куда же без маленьких сладостей. По словам Макгрейди, любимые вкусности королевы — шоколад и бисквит. Бокалом вина или алкогольным коктейлем на основе джина она тоже себя иногда баловала.