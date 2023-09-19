Тревел-блогерша назвала три странных вопроса американца о россиянах

Российская тревел-блогерша назвала три странных и смешных вопроса бывшего коллеги-американца о россиянах. Своей историей она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

© Лента.ру

По словам автора публикации, иностранец спросил у нее, всегда ли русские говорят «на здоровье», когда пьют.

«Американский коллега много раз повторял ее [эту фразу], когда мы собирались в нашей компании, и только через время наконец-то запомнил, что эту фразу мы не используем», — рассказала блогерша.

Во-вторых, ее знакомого-иностранца поразили жалобы россиян на холод.

«Мой американский коллега очень удивился, когда я показала ему на картах, откуда именно я родом, и почему в Пекине я мерзну больше, чем в Крыму», — добавила автор.

Третий вопрос, который ей задал американец: «Правда ли, что россияне боятся иностранцев?» Блогерша пояснила, что такой вывод он сделал, посмотрев видео, на котором парень, притворившись гостем страны, подходит на улице к россиянам, а некоторые его собеседники машут руками и убегают.

Девушка рассказала бывшему коллеге, что в России английский язык учат в школе, но часто этих знаний людям оказывается недостаточно. Однако они с большой вероятностью будут пытаться помочь иностранцу, даже если их английский не на высоком уровне.