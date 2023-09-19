Умер британский певец Роджер Уиттакер

«В это трудное время мы хотели бы поблагодарить всех за поддержку и сострадание. Роджер был культовым артистом, прекрасным мужем и отцом. Он затронул своей музыкой очень много сердец в своей жизни и навсегда останется в наших воспоминаниях», – написали родственники певца в социальных сетях.

Уиттакер родился в Кении в 1936-м в семье англичан, карьеру музыканта начал в 60-е. Вместе с тем он успел получить хорошее образование, по профессии был зоологом, морским биологом и биохимиком. Его прорыв произошел в 1969 году, когда он исполнил балладу Durham Town. Затем была исполнена композиция The Last Farewell, которая попала на американское радио и в 1975-м вошла в топ-20 в США. После этого Уиттакер стал очень популярным в Европе. На его счету несколько десятков альбомов. Примечательно, что пел он не только на родном английском, но также на французском и немецком, хотя языками этими в совершенстве не владел.