Умер британский певец Роджер Уиттакер
Во Франции скончался британский певец Роджер Уиттакер. Исполнитель умер 13 сентября, ему было 87 лет, говорится в сообщении звукозаписывающей компании, которая с ним сотрудничала. Причиной смерти Уиттакера, по некоторым данным, стал инсульт.
«В это трудное время мы хотели бы поблагодарить всех за поддержку и сострадание. Роджер был культовым артистом, прекрасным мужем и отцом. Он затронул своей музыкой очень много сердец в своей жизни и навсегда останется в наших воспоминаниях», – написали родственники певца в социальных сетях.
Уиттакер родился в Кении в 1936-м в семье англичан, карьеру музыканта начал в 60-е. Вместе с тем он успел получить хорошее образование, по профессии был зоологом, морским биологом и биохимиком. Его прорыв произошел в 1969 году, когда он исполнил балладу Durham Town. Затем была исполнена композиция The Last Farewell, которая попала на американское радио и в 1975-м вошла в топ-20 в США. После этого Уиттакер стал очень популярным в Европе. На его счету несколько десятков альбомов. Примечательно, что пел он не только на родном английском, но также на французском и немецком, хотя языками этими в совершенстве не владел.
В течение многих лет артист был скрыт от внимания общественности. В последнее время проживал на юге Франции со своей супругой Натали.
В начале сентября умер основатель и бывший солист группы Smash Mouth Стивен Харвелл, автор хитов для мультфильма «Шрек». Ему было 56 лет.