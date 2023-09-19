Кислота, смерть, нападение: трагедии пятерых участниц конкурсов красоты

19 сентября 1888 года прошел первый в мире конкурс красоты. В 135-ю годовщину «Газета.Ru» вспоминает самые громкие и трагичные истории их участниц: о нападении отвергнутого сталкера на семью Мисс Вроцлав, об убийстве киллером в подъезде 19-летней Мисс России из Чебоксар и самоубийстве Мисс США-2019.

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Агнешка Котлярска — стала жертвой сталкера

Газета.ру

В 1991 году Агнешка Котлярска завоевала титул Мисс Вроцлав, а затем стала первой полькой, победившей на «Мисс Интернешнл». После победы на конкурсе 19-летняя девушка стала известна за пределами родной Польши.

Котлярска никогда не была обделена мужским вниманием, однако не всегда это было приятно: у модели был поклонник, который ее преследовал и писал письма с признаниями в любви, подписываясь Ежи Л. (Ежи Лисевский — «Газета. Ru»). Мужчина работал программистом и жил с родителями, а его мать и отец не знали об одержимости сына королевой красоты. Агнешка никогда не обращала внимание на своего поклонника, не видела ничего подозрительного в его письмах и не отвечала на них. Кроме того, у нее был жених — Ярослав Свентек.

Победив в конкурсах красоты, Агнешка продолжила модельную карьеру в США. Забеременев, она решила прервать карьеру и вернуться во Вроцлав.

После возвращения на родину возобновились и письма от Ежи Л. Теперь мужчина не только признавался в любви, но и угрожал модели расправиться с ее супругом.

Спустя несколько лет, 27 августа 1996 года, Ежи подкараулил Агнешку, когда та выходила из дома с мужем и двухлетней дочерью Патрицией. Вся семья садилась в автомобиль. Ежи подбежал к ним с охотничьим ножом и напал на Ярослава. Агнешка бросилась защищать мужа и получила многочисленные ножевые ранения, от которых позже скончалась. Ее супруг и дочь остались в живых.

Ежи Лисевский был приговорен к 15 годам тюремного заключения. В 2012 году он вышел из тюрьмы, и через два года вновь был арестован за попытку ограбления и покушения на румынского мужчину в районе Псе Поле во Вроцлаве.

Александра Петрова — погибла из-за бандитских разборок

Газета.ру

Александра Петрова родилась в бедной семье в Чебоксарах. Ее воспитывали мать и бабушка. В 14 лет Александра начала работать моделью, а в 16 попала на конкурс «Мисс Россия» и выиграла его.

Затем Александра стала принимать участие в различных телевизионных проектах и международных конкурсах: в 1999 году она участвовала в «Мисс Вселенной». После этого модельное агентство Ford Models предложило ей контракт, но девушка так и не успела поработать с ними.

16 сентября 2000 года 19-летняя Александра Петрова была найдена мертвой в подъезде своего молодого человека — члена чувашской ОПГ Константина Чувилина. Мужчину и его друга, директора рынка Радика Ахметова, убил киллер. Александра Петрова была с ними — в ее голову срикошетила пуля. Соседка, услышавшая шум, вызвала скорую помощь, но «Мисс Россия» не успели спасти.

Мама девушки Татьяна Николаевна позже рассказывала журналистам, что предвидела раннюю смерть дочери.

«Я знала, что это случится. Я читаю по руке: у Шуры на ладони линия судьбы пересекалась с линией ума к двадцати годам, и на месте пересечения точка. Удар в голову в двадцать лет. Правда, ей я ничего не говорила», — признавалась женщина в программе «Русские Золушки» на Первом канале.

Элеонора Кондратюк — облили серной кислотой

Газета.ру

В 1998 году Элеонора Кондратюк приняла участие в конкурсе «Мисс Сочи». Она заняла третье место и получила приз зрительских симпатий. После конкурса с Элеонорой несколько раз пытался знакомиться бизнесмен Рубен Григорян — известный своей преступной деятельностью, в частности, отмыванием денег. Девушка отказывала ему в свиданиях, потому что знала его биографию.

«Одним апрельским днем мне перегородила путь машина. Из нее вышел здоровый, более чем двухметрового роста человек и, стесняясь, запинаясь, предложил познакомиться. Я отказалась. Общие знакомые рассказали — он пользуется дурной славой — деньги добывает каким-то нечестным путем», — писала Элеонора в мемуарах «Я выбрала жизнь».

2 сентября 1999 года обиженный Григорян нанял трех исполнителей, чтобы те облили Элеонору 92-процентной серной кислотой: в результате у девушки были сожжены лицо, горло, шея и глаза.

Газета.ру

По словам Кондратюк, врачи не верили, что она выживет. Кроме того, они считали, что девушка навсегда потеряет зрение.

«Кислота сначала попала на лоб, а затем уже расплывалась по лицу, шее, грудной клетке и рукам. Ощущение жидкой жвачки во рту объяснялось ожогом слизистой, так как несколько капель попали в рот, я получила ожог еще и трахеи, пищевода и желудка. Нужно ли говорить, какая невыносимая боль сопровождала это состояние, а все, что могли сделать врачи, — только вводить обезболивающие препараты, в остальном они были бессильны», — описывала свое состояние после трагического происшествия Кондратюк.

Девушка перенесла 200 операций в России и Германии. При этом, рассказывая о своей жизни Russia Today в 2019 году, Элеонора отметила, что до сих пор обращается к хирургам: «Сколько их (операций) еще будет, только Всевышнему известно. Но я всегда очень надеюсь, что каждая из них последняя», — объяснила она.

Сегодня Элеонора Кондратюк работает психологом, живет в Чехии в браке с ученым-генетиком. С мужем Кондратюк познакомилась через общих друзей.

После трагедии с Элеонорой Кондратюк Рубена Григоряна приговорили к 11 годам лишения свободы.

Юлия Лемигова — потеряла сына

Газета.ру

В конце 1980-х Юлия Лемигова познакомилась с режиссером Александром Стефановичем и благодаря ему устроилась работать в модельное агентство «Идолс».

В 1989 году Юлия Лемигова стала финалисткой конкурса «Московская красавица». Затем она заняла второе место на «Мисс СССР» и завоевала титул второй вице-мисс на «Мисс Вселенной» в Лас-Вегасе.

После участия в конкурсе красоты в США Юлия Лемигова не вернулась на родину и в 1997 встретила женатого банкира Эдуарда Стерна. Спустя два года он ушел от жены Беатрис. Лемигова родила от Стерна сына Максимилиана.

Через пять месяцев после рождения мальчик погиб. Причину его смерти так и не выяснили. Юлия и Эдуард на тот момент уже не были в отношениях. Мальчик был в доме у отца. Полиция провела расследование, но так и не нашла виновника трагедии. В публикации Daily Mail сказано, что ребенок умер от повреждения внутренних органов, возможно, его трясли. В тот день за ребенком присматривала няня, которую Юлия наняла за несколько дней до этого, а во время расследования она исчезла.

Юлия Лемигова редко и неохотно рассказывает о смерти сына, однако в интервью Daily Mail она признавалась, что для нее это событие стало «большой болью и горем».

После трагедии модель смогла вновь стать матерью. У нее две дочери — Эмма и Виктория. Девочки родились от разных мужчин, имена которых Лемигова не раскрывает.

Эдуард Стерн погиб через пять лет после смерти их с Лемиговой сына. 28 февраля 2005 года тело банкира нашли в спальне его квартиры в Женеве с четырьмя пулевыми ранениями. Стерн был одет в латексное боди телесного цвета, в нем также обнаружили инородный предмет. Швейцарские власти признали виновной в убийстве любовницу Стерна Сесиль Броссар, суд приговорил ее к восьми с половиной годам тюремного заключения и обязал выплатить детям Стерна один швейцарский франк за «моральный ущерб».

Чесли Крист — совершила самоубийство

В 2019 году 28-летняя модель Чесли Крист получила титул Мисс США и стала самой «возрастной» победительницей этого конкурса. Она также стала самой продолжительной обладательницей титула — долгое время конкурс не проводился из-за пандемии коронавируса.

Чесли Крист выиграла конкурс несмотря на несоответствие стандартам красоты.

«Предполагается, что девушки-участницы конкурса должны быть высокими и стройными, с пышными волосами и убийственной походкой. Но я победила с ростом пять футов шесть дюймов (чуть больше 170 сантиметров), с прессом из шести кубиков, заработанных за годы соревнований по легкой атлетике, и головой с естественными кудрями», — рассказывала она The Hollywood Reporter.

После завоевания титула Мисс США Чесли Крист стала работать на телевидении — в качестве репортера ExtraTV в Нью-Йорке.

30 января 2022 года Крист совершила самоубийство.

Мать Мисс США, Эйприл Симпкинс, позднее призналась, что ее дочь страдала высокофункциональной депрессией (этот тип депрессии не проявляется фазами упадка и подъема, а является непрерывным состоянием, замаскированным внешним благополучием. — «Газета.Ru»).

Эйприл Симпкинс говорила Los Angeles Times, что, несмотря на то, что ее дочь вела активную общественную жизнь, она скрывала тяжелое психическое расстройство — в том числе от близких людей, включая свою мать.