Звезда КВН с Кавказа опроверг расхожий стереотип о Дагестане

Бывший участник КВН, актер и шоумен Омар Алибутаев опроверг расхожий стереотип о Дагестане. О своем родном регионе он высказался в интервью проекту «Макарена». Ролик вышел во «ВКонтакте».

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Алибутаев назвал ложным мнение о том, что в Дагестане опасно.

«В Дагестане если и бывают какие-то проблемы, то это те проблемы, которые есть везде. Эти же проблемы можно найти в твоем родном Оренбурге, во Владивостоке, в Иванове, они везде», — заявил юморист.

Он также не согласился с утверждением о том, что Дагестан — это криминальный регион.

При этом Алибутаев частично согласился со стереотипом о том, что некоторые дагестанцы могут вызывающе себя вести в других городах.

«Из 15 человек один бывает вот такой вот. (...) Из села вышел, в Москву перебрался, где нет родителей, где нет контроля над ним, и ведет себя неподобающим образом. За таких персонажей мне действительно очень стыдно», — признался комик.

Омар Алибутаев играл в команде КВН «Сборная Дагестана», снимался в юмористическом скетч-шоу «Горцы от ума». Играет в веб-сериале «Омар в большом городе». На одноименный YouTube-канал юмориста подписано 1,6 миллиона пользователей.