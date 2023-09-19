Какие официальные секретные имена были у Жукова

Во время Великой Отечественной войны, с целью дезинформации противника и предотвращения утечки важной информации перед сражениями, Ставка Верховного главнокомандования использовала кодовые слова и секретные имена полководцев в официальных документах и телеграммах. Даже первый маршал Советского Союза, Георгий Константинович Жуков, имел свой позывной.

Операция «Уран» и Константинов

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В рамках операции "Уран", Жуков был известен под оперативным псевдонимом "Константинов". В наступательном плане, разработанном в строгой секретности, войска Донского, Сталинградского и Юго-Западного фронтов должны были окружить Сталинградскую группировку Гитлера. В этом плане использовались кодовые слова, чтобы предотвратить случайное раскрытие стратегически важного военного мероприятия. В большинстве донесений оно было обозначено просто как "переселение", за которым стояли командиры с залегендированными именами: Васильев (Иосиф Сталин), Михайлов (Александр Василевский) и Константинов (Георгий Жуков).

Операция "Уран", которая длилась с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года, нанесла серьезный урон фашистской группировке, состоявшей из немецких, итальянских, венгерских, хорватских и румынских частей. Советские военачальники продемонстрировали оперативно-тактическое мастерство и отвагу Красной Армии, показав ее способность противостоять фашистской угрозе.

Операция «Румянцев» и Юрьев

Второй псевдоним Георгий Жуков получил в ходе разработки и проведения операции «Румянцев». Об этом факте стало известно после того как Министерство обороны России в преддверии 75-летнего юбилея победы в Курской битве рассекретило хранившийся под особым грифом документ, датированный 6 августа 1943 года и подписанный лично Сталиным.

План «Румянцев» подразумевал освобождение от захватчиков города Харькова, в нем должны были принимать участие формирования под командованием «товарища Юрьева» и «товарища Александрова».

Впоследствии выяснилось, что под фамилией Юрьев скрывался маршал Жуков, а Александровым был маршал Василевский.

Первый в ходе данной операции координировал действия Воронежского и Степного фронтов, а второй руководил войсками Юго-Западного и Южного фронтов.

Варшавское наступление и Жаров

В книге Сергея Кремлёва «Тайны 45-го. От Арденн и Балатона до Хингана и Хиросимы» упомянут ещё один армейский псевдоним маршала Жукова — «товарищ Жаров».

Именно Жарову, исполнявшему обязанности заместителя Верховного Главнокомандующего, было адресовано донесение офицера Генерального штаба Красной Армии, датированное 3-м августа 1944 года.

В нём военный представитель объяснял причины неудачного боя войск 8-й гвардейской армии на западном берегу реки Вислы.

Шифровки

Писатель-ревизионист Виктор Суворов в работе «Тень победы» обращал внимание читателей на частую и бессистемную смену Сталиным псевдонимов командующих и названий важных соединений.

Фамилии представителей высшего командного состава менялись с такой скоростью, что даже в случае дешифровки, немцы не успели бы воспользоваться полученными данными. Так в одном документе под именем «Васильев» скрывался военачальник Александр Василевский, а спустя некоторое время под этим псевдонимом уже действовал сам Сталин, иногда представлявшийся как «Иванов». Под одной и той же кодовой фамилией «Константинов» в разные периоды руководили войсками Георгий Жуков и Константин Рокоссовский, последний к тому же пользовался вымышленным именем «Костин».