Бумажные книги и знакомые авторы – россияне назвали свои литературные предпочтения

В рамках федеральной кампании по популяризации книги и чтения «У страниц нет границ» Российский книжный союз и портал «Рамблер» (входит в Rambler&Co) проанализировали, как читают россияне. Среди респондентов, принявших участие в опросе, оказалось 56% мужчин и 44% женщин.

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Почти треть респондентов (32%) уделяют чтению или прослушиванию книг не более одного часа в неделю. Практически столько же опрошенных (31%) рассказали, что проводят за литературой пять часов в неделю. 21% – свыше 10 часов, а 16% – около получаса в неделю.

Чуть меньше половины (43%) купили в прошлом году всего одну-две книги, 30% – более семи изданий. 15% опрошенных приобрели три-четыре книги, 12% – пять-шесть.

Большинство участников опроса отдают предпочтение книгам в бумажном варианте, так ответили 51% респондентов. Четверть (25%) чаще пользуются электронными книгами. Практически пятая часть респондентов (17%) сочетают форматы бумажной и цифровой книги. И только 7% заявили, что чаще всего предпочитают аудиокниги.

Свыше трети (38%) респондентов предпочитают читать классику русской и мировой литературы. Чуть больше одной четверти (26%) участников заявили, что читают преимущественно детективы, 27% – фантастику. Любовными романами и нон-фикшном увлекаются по 3% респондентов соответственно, а книги для детей покупают 2%. Меньше всего опрошенных отдают предпочтение комиксам и манге — 1%.

Более трети (35%) отметили, что отказались бы от приобретения книги автора, который им не знаком. Чуть меньше трети (28%) не купили бы слишком дорогое издание. Четверть опрошенных (25%) заявили, что им неинтересны книги, написанные искусственным интеллектом. Также 11% не купят книгу иноагентов, а 1% — изданную незаконно.