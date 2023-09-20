Тайна гибели жены Есенина: что на самом деле случилось с Зинаидой Райх

Летом 1939 года в Москве погибла Зинаида Райх, первая жена Сергея Есенина, от рук злоумышленников. Ее жестокое убийство до сих пор остается одной из неразгаданных тайн XX века, хотя официально дело было раскрыто, а виновные расстреляны.

© Русская семерка

Жена Есенина, муза Мейерхольда

Видео дня

Зинаида Райх познакомилась с Сергеем Есениным в 1917 году в редакции газеты "Дело народа" в Петрограде, где она работала секретарем. Их брак продлился 4 года, и Зинаида родила двух детей - Татьяну и Константина. Благодаря своей близости к Есенину, она получила возможность войти в мир искусства. В 1922 году, после развода с поэтом, Зинаида вышла замуж за режиссера Всеволода Мейерхольда. Он был известным новатором в театральном мире и сделал свою жену ведущей актрисой своего театра. В 1938 году Театр имени Мейерхольда был закрыт, и режиссер еще год возглавлял музыкальный театр имени Станиславского. Однако 20 июня 1939 года Всеволод Мейерхольд был арестован чекистами, и судьба его жены оказалась под угрозой.

Убийство

По одной из версий, в ночь на 15 июля 1939 года Зинаида Райх в сопровождении домработницы Лидии Чарнецкой вернулась с дачи в свою квартиру в доме No12 в Брюсовом переулке. Внутри женщин уже поджидали двое или трое неизвестных, вооружённых финками.

«Вошли в квартиру, и на них набросились люди, которые нанесли З.Н. [Зинаиде Николаевне] одиннадцать резаных ран, убили. Работница, раненая, успела выскочить на лестницу и закричать. Бандиты скрылись», – описывала трагедию знакомая Зинаиды Райх, театральный деятель Любовь Шапорина.

По другой версии, актриса никуда не ездила, а оставалась дома. Вечером к ней в гости приходила первая жена Мейерхольда Ольга Мунт. После её ухода Зинаида Райх принимала ванну. Убийцы проникли в квартиру через незапертую балконную дверь, и когда хозяйка вышла из ванной, напали на неё. Ещё рассказывали, что в 4 часа утра незнакомцы просто позвонили в дверь, и прислуга им открыла. Сосед, слышавший крики раненой Райх, не придал им значения – актриса отличалась непростым характером и частенько закатывала скандалы. Изрезав женщину ножом, преступники убежали из квартиры по лестнице, запачкав стены парадного окровавленными руками. Через некоторое время Зинаида Райх скончалась от потери крови:

«Пустите меня, доктор, я умираю...» – были её последние слова.

Официальное следствие

По Москве ходили самые причудливые слухи об убийстве Райх. Вину за её гибель возлагали то на неких заговорщиков, с которыми она встречалась дома, то на подростков-хулиганов, то даже на... немецкое гестапо. Первым делом по подозрению в убийстве были арестованы друзья Мейерхольда Дмитрий и Виталий Головины. Однако в итоге следствие объявило случившееся обычным криминалом. В 1941 году были казнены трое мужчин, которые якобы проникли в квартиру Райх с целью кражи. По версии милиции, ножевые ранения актрисе нанёс 24-летний вор-рецидивист Владимир Варнаков, студент художественного училища. Возможно, именно он приходил ранее к Зинаиде Райх под видом молодого человека, «интересующегося театром». Вместе с ним были осуждены его подельники – Анатолий Огольцов и Алексей Курносов. Санкцию на расстрел троицы подписал лично Иосиф Сталин. Однако в официальной версии есть нестыковка – убийцы не взяли из квартиры ничего ценного. Кроме того, вряд ли ворам-домушникам могла принадлежать чёрная машина, которую соседи видели во дворе в ночь убийства.

Догадки

Даже если убийство совершили Варнаков, Огольцов и Курносов, они вполне могли контролироваться сотрудниками НКВД. Ведь дело Мейерхольда курировал лично Лаврентий Берия.

«Третья версия – самая возможная... но о ней писать не стоит. Её косвенно подтверждает то, с каким старанием по городу распространялись прочие версии», – писал в дневнике в июле 1939 года драматург Александр Гладков.