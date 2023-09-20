Умер создатель «Дяди Степы»

Художник Герман Мазурин скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

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Причиной смерти стали травмы от падения. По данным издания, 23 июля Мазурин упал с высоты собственного роста в квартире на улице Малая Дмитровка в Москве, когда занимался домашними делам. Художник ударился головой и был госпитализирован в больницу имени Пирогова.

Мазурину диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга тяжелой степени. Накануне иллюстратор скончался от полученных травм.

Герман Мазурин родился 10 августа 1932 года в Пензе. С 1947 по 1952 год он обучался в Пензенском художественное училище. В 1952-м поступил на графический факультет Московского государственного художественного института имени В. И. Сурикова. В 1955 году иллюстратор начал работать в издательстве «Детская литература».