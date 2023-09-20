Главная тайна Вольфа Мессинга: какими способностями он обладал на самом деле

Вольф Мессинг был известен как эстрадный артист-иллюзионист, специализирующийся на фокусах по чтению мыслей. Его выступления на сцене были впечатляющими, и о нем ходили слухи о его удивительных способностях. Однако, достоверность этих утверждений вызывала сомнения.

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Мальчик из еврейской семьи

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Известно, что Вольф Григорьевич Мессинг родился 10 сентября 1899 года в еврейском поселении Гора-Калевария, расположенном недалеко от Варшавы в территории бывшей Российской империи. После окончания местной школы, он был отправлен в учебное заведение, где готовили духовных служителей, но вскоре он сбежал оттуда. В 1939 году Мессинг оказался в России, после того как все его родственники погибли в концентрационном лагере Майданек. Во время своих выступлений, он выполнял различные задания, предлагаемые публикой: находил спрятанные предметы, выполнял действия по воле зрителей, описывал внешность незнакомых ему людей и так далее. Однако, нельзя сказать насколько достоверными были эти выступления и насколько реальны были его способности.

«Чтение мускулов»

Что же стояло за «чудесами» Мессинга на самом деле? В своих прижизненных интервью он рассказывал, что в юности выступал в бродячих цирках, участвуя в номерах иллюзионистов. Затем освоил так называемую «эстрадную телепатию». «Это не чтение мыслей, а, если так можно выразиться, «чтение мускулов», - рассказывал он. - Когда человек напряженно думает о чем-либо, клетки головного мозга передают импульсы всем мышцам организма. Их движения, незаметные простому глазу, мною легко воспринимаются. Я часто выполняю мысленные задания без непосредственного контакта с индуктором. Здесь указателем мне может служить частота дыхания индуктора, биение его пульса, тембр голоса, характер походки».

Факты и вымысел

В 1965 году журнал «Наука и религия» опубликовал мемуары Мессинга. Позднее проверка наиболее сенсационных фактов показала их недостоверность. Так, Мессинг утверждал, что в 1915 году в Вене встретился с Эйнштейном у него на квартире. Но выяснилось, что у Эйнштейна никогда не было квартиры в Вене. Кроме того, с 1913-го по 1925 год ученый вообще не бывал в этом городе. Еще одним утверждением Мессинга было то, что после оккупации Польши он, выступая в одном из варшавских театров, предсказал Гитлеру крах, если тот повернет на Восток. После чего его голову оккупационные власти оценили в 200 000 марок. Провидец пытался скрываться, но его арестовали. Тогда силой внушения Мессинг заставил всех полицейских участка, где его держали, собраться у себя в камере, а сам выскочил в коридор и запер дверь снаружи.

Тем не менее никаких доказательств этому нет. В источниках времен фашистской оккупации Польши нет ни одного слова об артисте Мессинге. Если верить воспоминаниям Мессинга, его вывезли из Варшавы на телеге под сеном и помогли добраться до границы, откуда он бежал в Россию. Там он устроился в бригаду брестских актеров, с которыми колесил по всей Белоруссии. Однажды в Гомеле двое незнакомцев отвезли в номер гостиницы, где он встретился со Сталиным. Тот расспросил его о Польше, о Пилсудском, а вскоре дал задание: получить 100 000 рублей в банке по чистой бумажке. Пришлось внушить кассиру, что тот видит чек на 100 тысяч, но когда опыт был закончен и кассир увидел перед собой чистый листок вместо чека, у него случился инфаркт. Другое задание заключалось в том, что Мессинг должен был пройти в кабинет самого Берии без пропуска, минуя охрану. Он выполнил это без труда. Никаких свидетельств личных встреч Мессинга со Сталиным и Берией и истории с получением 100 000 тоже найдено не было.