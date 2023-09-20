Что странного сделал Юрий Гагарин в день гибели

В тот трагический мартовский день 1968 года дела у Юрия Гагарина не заладились с самого утра. Выйдя из дома, космонавт обнаружил, что кое-что позабыл. Сосед, который был с Гагариным в тот момент, уговаривал его не возвращаться. Но Юрий Алексеевич слишком любил порядок.

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«Космическая» организованность

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Советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин, который первым в мире покорил космос, был очень организованным и аккуратным человеком. Причем проявлялось это абсолютно во всех сферах его жизни. Космонавт Виктор Горбатко, вспоминая о периоде учебы Юрия Алексеевича в Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского, рассказывал: «Я видел бесподобные конспекты Гагарина. Обстоятельно записанные лекции. Аккуратно перерисованные чертежи и схемы». Даже на отдыхе Гагарин не позволял себе расслабиться, после рыбалки он всегда собирал банки и другой мусор. Да и дома Юрий Гагарин организовал едва ли не армейский порядок. Супруга космонавта, Валентина Ивановна, всегда могла положиться на него и оставить с ним детей. Гагарин рапортовал вернувшейся Валентине: «Товарищ жена, дети помыты, покормлены и спят». Кстати, по утрам Гагарин всегда составлял вместе с дочерьми список дел на день. Сам Юрий Алексеевич тоже жил исключительно по режиму и требовал того же от остальных. К слову, в пору пребывания Гагарина в Оренбургском авиационном училище, он, помощник командира взвода, был избит курсантами за «чрезмерную строгость».

Никогда такого не было…

Любовь к порядку, как считают некоторые мистики, и погубила Юрия Гагарина. Утром в день гибели Гагарин вышел из своей квартиры и направился к лифту, в кабине которого в тот момент ехал подполковник Георгий Добровольский. Гагарин попросил остановить лифт на своем этаже. Вместе с Добровольским он спустился вниз и вышел из подъезда. Как пишет Федор Раззаков в своей книге «Звездные трагедии», Юрий Алексеевич уже на улице похлопал себя по карманам и обнаружил, что забыл дома пропуск на аэродром. Ничего подобного с собранным Гагариным прежде не случалось. Юрий Гагарин решил вернуться. Добровольский останавливал космонавта, уверяя, что его все знают и пропустят на аэродром без пропуска. К тому же Гагарин ехал на аэродром не один, поэтому его личность могли подтвердить товарищи. Тем не менее Юрий Алексеевич отправился домой, сказав: «Порядок есть порядок!». Через несколько часов того же мартовского дня 1968 года Гагарин разбился во время тренировочного полета. Причиной крушения, согласно официальному заключению, стала ошибка экипажа. Однако некоторые уверены, что во всем виновата дурная примета.

Суеверный Гагарин