Принц Уильям ошеломил жителей Нью-Йорка на пробежке

Сын короля Карла III принц Уильям присоединился с обычным жителям Нью-Йорка во время утренней пробежки в Центральном Парке, пишет Daily Express. По данным издания, многие горожане были «ошеломлены», увидев рядом с собой будущего британского короля. Сообщается, что Уильям посетил США для вручения премии Earthshot Prize, которая присуждается компаниям, использующим инновационные способы решения экологических проблем.

Принц Уильям остановился в Эмпайр-Стейт на саммите Earthshot Summit. Во время беседы с предыдущим призером премии Вайтеей Коуэн он сообщил:

«Я сделал это, да. Я решил присоединиться к толпам жителей Нью-Йорка, выполняющих свою утреннюю рутину. Было чудесно проснуться в Нью-Йорке солнечным утром, а не под дождем, который был вчера. Было прекрасно подышать свежим воздухом этим утром», — сообщает издание.

Пробежка в парке положила начало напряженному дню для принца Уильяма, во время которого он выбрал 15 финалистов премии Earthshot Prize, которые будут награждены во время торжественной церемонии в Сингапуре 7 ноября, пишет Daily Express.

Ранее стало известно, что принц Уильям признан самым любимым членом королевской семьи в Великобритании по данным британской исследовательской компании YouGov. Популярность наследника британского престола составила 74%, тогда как его отцу доверяют всего 60% опрошенных. Карл III занял лишь четвертую строчку в рейтинге.