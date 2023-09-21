Российский музыкант Евгений Пильников умер в 30 лет

Об уходе артиста сообщают сегодня профильные сетевые ресурсы. "Из жизни ушел Евгений Пильников, известный слушателям как WV, автор проектов Wintaar и еще целой плеяды иных музыкальных детищ. Женя был моим товарищем. Только в этом году он перешагнул отметку в 30 лет", - пишет администратор жанрового канала Blackwall. "Надеюсь, что где-то там он найдет покой. А наследие после себя он оставил невероятное", - заключил он.