Российский музыкант Евгений Пильников умер в 30 лет
Скончался Евгений Пильников, он же - WV. Творчество Евгения было хорошо знакомо поклонникам экстремально тяжелой музыки не только в нашей стране, но и за рубежом.
Этим летом Пильникову исполнилось 30 лет - музыкант родился 14 июля 1993 года в Михайловске, в Свердловской области.
На счету артиста проекты Аtaatmath, Dodmorke, Howl, Rooforest, Spirit Of Night, Theoroth, Time Heals Nothing, Unguth Vaentron, W, Wampyric Bloodlust, Wintaar и Vhaatreim.
Многочисленные релизы проектов Евгения, самый известный из которых - Wintaar, обильно выходили на лейблах, специализирующихся на самых суровых ответвлениях тяжелой музыки.
Об уходе артиста сообщают сегодня профильные сетевые ресурсы. "Из жизни ушел Евгений Пильников, известный слушателям как WV, автор проектов Wintaar и еще целой плеяды иных музыкальных детищ. Женя был моим товарищем. Только в этом году он перешагнул отметку в 30 лет", - пишет администратор жанрового канала Blackwall. "Надеюсь, что где-то там он найдет покой. А наследие после себя он оставил невероятное", - заключил он.
Причина смерти артиста не называется.