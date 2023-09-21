Фельдмаршал Клейст: что стало в ГУЛАГе с самым высокопоставленным немцем

Эальд фон Клейст был одним из трех немецких фельдмаршалов, которые после окончания войны оказались в советском плену. Однако, он единственный не пережил плен.

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Белая ворона

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Военная карьера военного преступника Клейста была для него наследственной. Он проявил себя еще в Первой мировой войне, принимая участие в битве при Танненберге. Как сторонник монархии, Клейст никогда не приняимал нацистскую идеологию. Он всегда поддерживал очень сложные отношения с Гитлером, но не понес никаких серьезных наказаний. В 1938 году, во время "чистки", его уволили из армии, но с началом Второй мировой войны фюрер вернул его в ряды командующих вермахта, так как нуждался в опытных военачальниках.

22 июня 1941 года фон Клейст, возглавляя три танковых корпуса, был одним из первых, кто вторгся на территорию Советского Союза. Он отличился успешными операциями на Украине и Северном Кавказе. В частности, в сентябре 1941 года фельдмаршал совместно с Гудерианом окружил под Киевом пять советских армий и смог захватить более 600 тысяч красноармейцев в плен.

Несогласие с генеральной линией НСДАП проявилось уже во время нахождения фон Клейста на Украине, где он вступил в конфликт с рейхскомиссаром Эриком Кохом и Фрицем Заукелем, отвечавшим за поставку в Германию рабочей силы. Оба жаловались в Берлин, что фельдмаршал препятствует вывозу из Украины «добровольных трудовых ресурсов». Сэмюэл Митчелл в книге «Фельдмаршалы Гитлера и их битвы» пишет, что Клейст категорически предупредил и Коха, и Заукеля, что не потерпит никаких эксцессов на территории, занимаемой его войсками.

Военная кампания против СССР для Эвальда фон Клейста закончилась в апреле 1944 года. Он так и не смог продвинуться дальше Таманского полуострова. А после неудавшегося покушения на Гитлера, произошедшего 20 июля 1944 года, он в числе других подозреваемых попал в руки гестапо. Однако обвинения состояли лишь в том, что фельдмаршал, зная о существовании заговора, не предупредил об этом фюрера. Вскоре его освободили.

25 апреля 1945 года, находясь в баварской деревушке Мительфельз в гостях у младшего сына, фон Клейст попал в плен к наступавшим американским частям. В середине мая американцы передали немецкого военачальника англичанам, которые переправили его на Британские острова. Фельдмаршал был нужен Лондону для участия в Нюрнбергском процессе.

Вины не признаю

Фон Клейста миновала участь осужденных международным трибуналом, но зато его передали в руки югославскому правительству, которое обвиняло фельдмаршала в злодеяниях, совершенных им во время захвата гитлеровскими войсками Балкан. Только в августе 1948 года он услышал приговор: 15 лет каторжных работ. Но отбыть наказание ему было не суждено. В марте 1949 года по предварительной договоренности он был передан югославами СССР.

Москва имела свои счеты с фельдмаршалом. Ему вменялась в вину агитационная деятельность, которую он проводил среди населения Кубани и Северного Кавказа летом-осенью 1942 года. Советское правительство считало, что благодаря немецкой пропаганде на сторону врага перешли тысячи ингушей, кабардинцев, осетин, донских и кубанских казаков.

Обвинение также настаивало, что находившиеся в ведении Клейста части расстреляли, удушили газом и уничтожили иным способом сотни тысяч мирных жителей. Только в Краснодарском крае, по данным следствия, было убито свыше 63 тысяч человек гражданского населения. Кроме того, с одобрения фельдмаршала было разграблено колхозное имущество, у крестьян отобраны скот, птица и зерно.

Следствие по делу Клейста продолжалось вплоть до конца 1951 года. Разумеется, фельдмаршал отрицал свою причастность к преступлениям против человечности, сваливая всю вину на Рундштедта и Браухича, чьи приказы он вынужден был выполнять. Он называл себя офицером вермахта, который воевал не с населением, а с Красной Армией.

Тем не менее, фон Клейст признал свою вину в том, что при отступлении с Кавказа подчиненные ему войска подрывали мосты, железнодорожные вокзалы, металлургические заводы, но только из-за опасения, что все это может быть использовано РККА против него. В своем последнем слове перед вынесением приговора обвиняемый произнес: «Я считаю, что со стороны советских органов власти ко мне не могут быть предъявлены никакие жалобы за злодеяния подчиненных мне войск».

Вердикт

Эвальду фон Клейсту был вынесен 21 февраля 1952 года. Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила бывшего фельдмаршала по совокупности совершенных им преступлений к исправительно-трудовым работам сроком на 25 лет с конфискацией имущества.

Такие разные судьбы

Судьба Клейста в советском плену оказалась драматичнее, чем у других высокопоставленных немецких пленников – фельдмаршалов Фридриха Паулюса и Фердинанда Шернера. Паулюс вообще избежал суда. В СССР ему обеспечили более чем достойные условия существования, выделив личного повара и врача. После смерти Сталина Паулюсу позволили уехать в ГДР. До конца своих дней он жил на охраняемой вилле в элитном районе Дрездена, имея в своем распоряжении автомобиль, адъютанта и личное оружие.

Шернеру, которого, как и Клейста приговорили к 25 годам лагерей, вскоре скосили срок до 12,5 лет. А в 1955 году он был отпущен в ФРГ. Правда правосудие его достало и в Германии: он был осужден на 4,5 года за расстрельные приговоры, вынесенные в отношении бойцов вермахта, отказывавшихся воевать на стороне рейха. Шернер умер последним из всех гитлеровских фельдмаршалов в возрасте 81 года.

Клейст до своей смерти успел пройти через целую серию советских тюрем – следственный изолятор МГБ, Бутырскую, Лефортовскую, и наконец Владимирскую тюрьму. Во Владимирский централ его перевели уже после смерти Сталина в марте 1954 года. Никаких особых условий в заключении он не имел, умер 13 ноября 1954 года по официальной версии «от общего атеросклероза и артериальной гипертонии».

Впрочем, существует и альтернативная версия смерти фельдмаршала Клейста, согласно которой он был убит кем-то из группы Григория Майрановского, занимавшегося испытанием ядовитых веществ на заключенных. Сторонники этой версии утверждают, что советское руководство не желало, чтобы Клейст, как один из главных инициаторов создания казачьих частей вермахта, смог когда-нибудь вернуться в Германию.

Видимо в этом и заключено главное отличие Клейста от Паулюса. Последний хоть и числился соавтором плана «Барбаросса», но в глазах советского руководства военным преступником не являлся. Кроме того, Клейст не стал каким-либо образом сотрудничать с советскими органами и наотрез отказывался признавать свою вину. Паулюс же напротив демонстрировал полное раскаяние и занял активную антигитлеровскую позицию, призывая бойцов вермахта переходить на сторону Советов.