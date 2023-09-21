Не стало автора "портрета" дяди Степы Мазурина

Не стало художника-иллюстратора Германа Мазурина, автора "портрета" дяди Степы
Художник умер на 92-м году жизни.
Стало известно о кончине выдающегося художника и книжного иллюстратора Германа Мазурина. По данным Российской академии художеств, её почетный член, профессор, заслуженный художник РСФСР Герман Алексеевич Мазурин скончался 19 сентября в возрасте 91 года.
Напомним, Герман Мазурин родился в 1932 году в Пензе. Он создал иллюстрации более чем к двум сотням книг, среди которых классика российских и зарубежных авторов для детей. В том числе это образ доброго милиционера "Дяди Степы" Сергея Михалкова, герои повести Аркадия Гайдара "Тимур и его команда", персонажи сказки Отфрида Пройслера "Маленькая Баба-Яга", романов Марка Твена о Тома Сойере и Гекльберри Финне. Также художник работал над изданиями "Обломов" Ивана Гончарова и "Каштанка" Антона Чехова.
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