Не стало автора "портрета" дяди Степы Мазурина

Напомним, Герман Мазурин родился в 1932 году в Пензе. Он создал иллюстрации более чем к двум сотням книг, среди которых классика российских и зарубежных авторов для детей. В том числе это образ доброго милиционера "Дяди Степы" Сергея Михалкова, герои повести Аркадия Гайдара "Тимур и его команда", персонажи сказки Отфрида Пройслера "Маленькая Баба-Яга", романов Марка Твена о Тома Сойере и Гекльберри Финне. Также художник работал над изданиями "Обломов" Ивана Гончарова и "Каштанка" Антона Чехова.