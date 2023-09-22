Самые известные эзотерики в истории России и мира

На протяжении многовековой истории магия и разного рода мистические события вызывают у людей неоднозначную реакцию. Практически в каждой стране можно найти примеры людей, которые либо были магами, экстрасенсами и ведьмами, либо им приписывали наличие тех или иных паранормальных способностей. На российском ТВ регулярно выходит шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Предлагаем заглянуть в историю и посмотреть, кем же были мистики прошлого.

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Григорий Распутин (Российская империя)

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Имя этого человека навсегда вошло в историю царской России. Григорий Распутин мог исцелить больного или предсказать судьбу. Слухи о чудесных исцелениях дошли и до императорского дворца. У сына императора Николая II была неизлечимая болезнь крови, и Распутину удалось вылечить мальчика. После этого доверие императора Григорию Распутину было почти безграничным. К сожалению, столь сильное расположение императора вызвало отрицательную реакцию со стороны приближенных к нему лиц, и убийство Распутина было лишь вопросом времени.

Елена Блаватская (Российская империя)

В девичестве носила фамилию Ган. О наличии необычных способностей начала догадываться рано. Считала себя медиумом. Ей легко давалась учеба: иностранные языки, рисование, игра на музыкальных инструментах. Уже в молодости Елена рассказывала о необычных видениях и звуках, которые наблюдала только она. Занималась спиритизмом. Елена работала над трудами по теософии – синтез философии, религии и науки. Удивительно, но эзотерик скончалась от гриппа. Ее прах разделили центры теософии в Лондоне, Адьяре и Нью-Йорке.

Вольф Мессинг (Польша)

Вольф Мессинг – загадочная личность. С самого детства гастролировал с цирком, давая представления. Бежал в Советский Союз, где стал выступать как экстрасенс. Мог видеть будущее и читать мысли людей. Его имя окружено ореолом тайн и легенд. Согласно некоторым источникам, он знал день собственной смерти.

Джон Ди (Англия)

Английский математик, хиромант и алхимик стал личным экстрасенсом королевы. Это дало ему большую власть в Англии. Составлял гороскопы для Ее Величества и был ее советником. Судьба сыграла с ними злую шутку, завистники обвинили ученого в измене. Ему вменяли предсказания судьбы королевы, что было категорически запрещено. Он был пойман, но сумел оправдаться и избежать наказания. После этого утратил свой пост и все привилегии. Посвятил свою жизнь алхимии и преподавал в Кембридже, а также занимался поисками философского камня.

Мария Ленорман (Франция)