Тонька-пулеметчица: что стало с ее мужем и детьми после ареста

Антонина Макарова, пособница нацистов, до начала войны мечтала о славе Анки-пулеметчицы - героини Гражданской войны. Однако она получила совсем другую славу, которая принесла ей только горечь и лишила всех ее родных. Ее имя стало символом безжалостной женщины-палача, которая собственноручно убила около 1500 советских граждан, включая партизан, стариков, женщин и детей. В течение тридцати лет Антонине удавалось не только избегать справедливости, но и выступать перед школьниками вместе с мужем Виктором Гинзбургом, осуждая фашизм. Однако только в 1976 году ее удалось задержать.

© Русская семерка

В мясорубке

Видео дня

Антонина Парфенова родилась в Москве в 1920 году, но в 1923 году ее семья переехала в деревню. При записи в школу ее фамилию перепутали, и ее приняли под фамилией Макарова. Позже эта фамилия была официально принята в паспорте. Историк Иван Кофтун и писатель Дмитрий Жуков в своей книге "Бургомистр и палач. Тонька-пулеметчица, Бронислав Каминский и другие" отмечают, что с юности Антонина стремилась жить необычно, быстро теряла интерес к серьезной работе, постоянно меняла место жительства и искала новые знакомства с молодыми людьми. Война застала ее в Москве, где она жила у тетки и работала в столовой. Так как Антонина окончила курсы «Красного креста», в августе 1941 года ее призвали в армию. Сначала она работала в буфете, а потом ее перевели в стрелковый полк No422 Резервной армии – санинструктором. В октябре 1941 года полк попал в настоящую мясорубку – котел под Вязьмой, где Красная армия потеряла убитыми 600 тыс. человек, около 688 тыс. попали в плен. Попала в плен и Антонина, но ей удалось бежать вместе с красноармейцем по фамилии Федчук. Мужчина совратил девушку и повел ее к себе на родину – в Локотский район, где с ноября 1941 года появилась Локотская республика, на территории которой гитлеровцы правили руками коллаборационистов. Здесь Федчук бросил юную возлюбленную, так как у него была жена и дети. Девушка, не растерявшись, стала любовницей начальника местных полицаев Григория Иванова-Иванина, который устроил ее работать в полицию. Антонине платили в буквальном смысле 30 серебренников – 30 рейхсмарок, дали комнату и кормили.

Пулеметчица-палач

Кому первому пришла в голову циничная мысль сделать из девушки палача, неизвестно. Не исключено, что полицаям. Но однажды ей дали то, о чем она мечтала – пулемет «Максим» и поставили перед строем советских людей, которых надо было расстрелять. В первый раз нажать на спуск она не решалась долго. Полицаям пришлось напоить её. Потом стало проще, но после каждого расстрела Антонина напивалась. Расстрел происходил недалеко от тюрьмы, у рва, куда сбрасывали тела убитых. Их заставляли вставать в шеренгу, затем притаскивали пулемет, и Антонина с колен выкашивала всех. Если кто оставался живым – добивала лично. За один раз убивала по 27 человек – ровно столько помещалось в камеры местной тюрьмы. Убивала не только партизан и солдат – убивала женщин, старух, подростков, детей. Говорят, вскоре она вошла во вкус, стала мародерничать – снимала с убитых украшения, понравившиеся вещи. Сетовала, что приходится отстирывать. Ходила в тюрьму, присматривалась к заключенным. Её боялись как огня – считали, что заранее присматривает себе вещи. К судьбам убитых людей внешне оставалась равнодушна, но по вечерам напивалась и буквально шла по рукам. В 1943 году у нее нашли сифилис и отправили лечиться в тыл. Это спасло ее от расправы: летом Антонина уехала, а 5 сентября Красная армия освободила Локоть.

После войны

В тылу Макарова стала любовницей немецкого ефрейтора, который вывез ее в Польшу, но был убит, и Антонина попала в концлагерь. Это спасло ее еще раз – в 1945 году заключенных концлагеря освободила Красная армия. В фильтрационном пункте женщина назвала свою фамилию, прошла проверку и успела послужить в Красной армии, что позволило ей получить несколько юбилейных наград. В этом же году она познакомилась с сержантом Виктором Гинзбургом. Фронтовик влюбился в нее, а после того, как у них в 1947 году появилась дочь, пара зарегистрировала брак, и Макарова взяла фамилию мужа. Супруги жили в белорусском городе Лепель. Антонина работала на швейной фабрике контролером, родила еще одну девочку. Коллеги считали ее хорошим работником, но отмечали замкнутость: во время застолий Антонина отказывалась пить. 30 лет НКВД, а потом КГБ безрезультатно искали палача. Знали о ней немного – приметы, возраст. Дело пошло быстрее после ареста полицая Иванова-Иванина, который выдал ее имя – Антонина Макарова. Вскоре помог случай. Один из братьев Антонины, полковник Парфенов при заполнении анкеты указал фамилию сестры – Макарова и написал, что она находилась в оккупации. После того, как женщину опознали жители Локтя, ее арестовали.

Муж поседел за час