Где родился Крутой и кто он по национальности

Сегодня, что не хит, то автором песни является Игорь Крутой. За годы своей творческой карьеры, композитор написал множество песен для звезд отечественной эстрады.

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Популярность Крутого чрезвычайно выросла не только в качестве композитора, но и в роли продюсера.

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Под умелым руководством Игоря Яковлевича уже много лет работает его продюсерский центр, который занимается организацией сольных концертов наших звезд в России, но и за границей.

Также он продюсирует популярные музыкальные российские программы.

Из под крыла Крутого вышли не только десятки музыкальных хитов, но и талантливых и успешных артистов, в том числе исполняющих его композиции.

Кроме этого россияне знают Игоря Яковлевича как исполнителя. К примеру, он выпустил хиты собственного сочинения вместе с Ириной Аллегровой, Егором Кридом и т.д.

За свои заслуги и достижения на музыкальном Олимпе, Крутой в 1996-м был удостоен звания народного артиста РФ, а в 2011-м почетным званием наградили в его родной стране – Украине.

Для многих будет удивительно узнать, что Игорь Яковлевич, который много лет проживает в Москве, появился на свет в Кировоградской области Украины.

В далеком 1954-м году в Якова Абрамовича и Светланы Семеновны Крутых родился сын, которого назвали Игорем.

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Будущая звезда появилась на свет в семье евреев, далекой от искусства. Отец Крутого был родом из Одесской области, работал на предприятии диспетчером, а мать из Харькова, в последствии стала домохозяйкой.

Фамилия российского композитора не является сценическим псевдонимом, а она образовалась от украинского слова, которое означает «плут».

Исходя из того, что Игорь Крутой родом из небольшого украинского городка и даже в свое время он успел поработать в украинской сельской школе учителем музыки, с наступлением известных событий в стране, в которой родился, о ней он не высказывал свое мнение. После чего он продолжил работать в России.

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