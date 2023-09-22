Где родился Крутой и кто он по национальности

Где родился Игорь Крутой и кто он по национальности
Сегодня, что не хит, то автором песни является Игорь Крутой. За годы своей творческой карьеры, композитор написал множество песен для звезд отечественной эстрады.
Популярность Крутого чрезвычайно выросла не только в качестве композитора, но и в роли продюсера.
Под умелым руководством Игоря Яковлевича уже много лет работает его продюсерский центр, который занимается организацией сольных концертов наших звезд в России, но и за границей.
Также он продюсирует популярные музыкальные российские программы.
Из под крыла Крутого вышли не только десятки музыкальных хитов, но и талантливых и успешных артистов, в том числе исполняющих его композиции.
Кроме этого россияне знают Игоря Яковлевича как исполнителя. К примеру, он выпустил хиты собственного сочинения вместе с Ириной Аллегровой, Егором Кридом и т.д.
За свои заслуги и достижения на музыкальном Олимпе, Крутой в 1996-м был удостоен звания народного артиста РФ, а в 2011-м почетным званием наградили в его родной стране – Украине.
Для многих будет удивительно узнать, что Игорь Яковлевич, который много лет проживает в Москве, появился на свет в Кировоградской области Украины.
В далеком 1954-м году в Якова Абрамовича и Светланы Семеновны Крутых родился сын, которого назвали Игорем.
Будущая звезда появилась на свет в семье евреев, далекой от искусства. Отец Крутого был родом из Одесской области, работал на предприятии диспетчером, а мать из Харькова, в последствии стала домохозяйкой.
Фамилия российского композитора не является сценическим псевдонимом, а она образовалась от украинского слова, которое означает «плут».
Исходя из того, что Игорь Крутой родом из небольшого украинского городка и даже в свое время он успел поработать в украинской сельской школе учителем музыки, с наступлением известных событий в стране, в которой родился, о ней он не высказывал свое мнение. После чего он продолжил работать в России.
Однако, многие упрекнули продюсера в умалчивании своей гражданской позиции, но 69-летний Игорь Яковлевич даже после этого не стал вступать в полемику на политическую тему, отметив, что музыка у него на первом месте.