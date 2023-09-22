Самый прогрессивный батюшка России: как живет священник Островский

Жизненный путь священника Павла Островского удивляет: он прошел через значительные изменения – от фанатской страсти к футболу до служения Богу и миссионерской деятельности в интернете.

© Veasy.ru

Священник Русской Православной Церкви, а также телеведущий, автор книг и блогер доносит до людей истину вживую и через свой микроблог в Сети, простыми словами, без религиозного фанатизма.

Видео дня

Павел Островский появился на свет в семье протоиерея и воспитывался в христианской вере.

Однако, в молодости Павел увлекался мирскими развлечениями, в частности, стал фанатом футбольного клуба «ЦСКА» и даже участвовал в фанатских стычках.

По признанию самого Павла, в тот период он вел далеко не праведный образ жизни, пропуская много уроков и занимаясь вредными привычками.

Veasy.ru

Но после окончания школы, он поступил в Московскую духовную семинарию, однако его старый образ жизни не покидал. Это привело к тому, что его отчислили.

Вновь задуматься о смысле жизни и духовных ценностях Островскому пришлось после того как он потерял любимую девушку в автокатастрофе. Вначале нулевых он снова приходит в семинарию, чтобы избавиться от грехов и встать на путь исправления.

А затем после окончания Коломенской духовной семинарии и став новым настоятелем в Никольском храме молодой священнослужитель одним из первых в России начал вести эфиры в социальной сети, чтобы привлечь людей далеких от церкви на религиозный путь.

Занимаясь блогерством, развивая новые проекты, а впоследствии работая на телевидении, 41-летний Павел обсуждает различные темы и отвечает на вопросы зрителей. К примеру, чего нельзя делать в пост? К какой иконе ставить свечу? Как побороть страх исповеди? О ком подавать записки?

Кроме этого два года назад православный блогер основал благотворительный проект «Добрые дела», оказывая помощь нуждающимся.

В прошлом году отец Павел дал интервью Ксении Собчак, в котором рассказал, что не получает зарплату, а он и его семья живут только на пожертвования людей:

«Лично мне народ жертвует в месяц 1 млн рублей. Сегодня я счастлив, что хорошо получаю, ведь в первые годы семейной жизни мы жили очень бедно. Моя семья не носит брендовой одежды, тратим деньги на продукты, на молодежные проекты, на зарплаты священникам. Для меня важно чтобы был хороший телефон, чтобы камера хорошо снимала».

Настоятель Георгиевского храма в Нахабине Павел Островский уже 19 лет счастлив в браке с супругой Маргаритой, с которой у него родилось четверо детей.

Veasy.ru