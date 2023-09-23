Кайли Миноуг выпустила новый танцевальный альбом

Это уже 16-й студийный диск австралийской певицы. В Tension снова нежный, кукольный, почти "мультяшный" вокал, упругие электронные биты, завораживающие тембры и четкие ритмы.

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Именно за такие песни и любят Кайли Миноуг. Поэтому она и не стала ничего менять.

Сама певица рассказала о премьере:

"Этот альбом представляет собой смесь личных размышлений, клубной забывчивости и меланхоличных настроений! Я почувствовала столько свободы, когда записывала его, и надеюсь, вам он понравится!".

В релиз попали 11 треков, а в делюкс-версию - еще три. Уже первый сингл - Padam, Padam оказался в Top-10 Великобритании. Очевидно, что такая же судьба ожидает и второй сингл - Tension.

Да и видео получилось стильное и креативное: здесь и гламур, и высокая мода, и футуристические мотивы, а Кайли Миноуг предстает сразу в нескольких образах: привычной самой себя, робота за пультом и ожившей голограммы с экрана.

Режиссер видео - постоянная коллега певицы по видео-арту режиссер Софи Мюллер.

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