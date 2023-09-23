Последняя жена Василия Сталина: что не так с ее биографией

Василий Сталин, несмотря на свою преждевременную смерть, успел создать несколько семей. Однако особый интерес историков вызывает его последняя супруга. Мария Нузберг, помимо того, что смогла заключить брак со Сталиным-младшим, не раз делала ему инъекции, вызывая любопытство свидетелей. Одна из них попыталась прочитать название препарата на ампуле, но Нузберг помешала ей.

© Русская семерка

Знакомство и переезд в Казань

Видео дня

Василий Сталин был арестован через два месяца после смерти отца и приговорен к восьми годам заключения за "антисоветскую пропаганду". После освобождения, сын вождя снова оказался в тюрьме. Около года он провел в Лефортовской тюрьме, после чего его плохое здоровье заставило его лечиться в столичном институте Вишневского. Именно там, в 1960 году, Василий Сталин познакомился с медсестрой Марией Игнатьевной Нузберг (по другим данным Нусберг). В девичестве она носила фамилию Шевергина, а Нузберг стала ее фамилией после замужества. У этой пары остались двое детей.

Несмотря на наличие несовершеннолетних дочерей, Мария Нузберг решила отправиться в ссылку в Казань вместе со Сталиным-младшим. Этот факт вызывает удивление у Нелли Гореславской, автора книги "Иосиф Сталин. Отец народов и его дети". Гореславская не понимает, как опытная 30-летняя женщина, устроившаяся в Москве, могла бросить все и последовать за "больным и пьющим зэком". Однако Мария Нузберг действительно переехала в Казань. И самое странное, что ордер на однокомнатную квартиру, которую предположительно выделили сыну вождя, был выписан на имя Марии Нузберг, хотя они еще не были женаты.

Женитьба и ухудшение здоровья

Кстати, эта женитьба до сих пор вызывает у историков больше вопросов, чем ответов. За свою короткую жизнь Василий Сталин успел обзавестись несколькими семьями. Однако ни с кем из женщин, кроме первой супруги Галины Бурдонской, Василий Иосифович ЗАГС не посещал. Более того, он вообще не разводился с Бурдонской. По крайней мере, так утверждает автор издания «Энциклопедический словарь российской жизни и истории» Николай Зенькович. Даже Екатерина Тимошенко, которая родила Василию Сталину двоих детей, не имела штампа в паспорте. А вот Марии Нузберг получить такую печать удалось. Но и это еще не все.

Вступив в брак с Василием Сталиным, который к тому моменту уже получил новые документы на фамилию Джугашвили, Мария Нузберг, несмотря на опалу вождя, тоже стала Джугашвили. Кроме того, если верить Евгению Джугашвили, написавшему книгу «Мой дед Иосиф Сталин», Сталин-младший удочерил дочерей Нузберг Татьяну и Людмилу, которые тоже стали обладательницами громкой фамилии. Правда, новая семья просуществовала недолго. По свидетельству некой Марии Николаевны, в период брака с Нузберг здоровье Василия Сталина начало стремительно ухудшаться. С Марией Николаевной у Сталина случился короткий роман, когда Нузберг уезжала в Москву якобы для того, чтобы сделать аборт. Вернувшись, она выжила соперницу. Но незадолго до смерти Василий, уже будучи в больнице, попросил Марию Николаевну навестить его. «Худой и страшный» - таким увидела его бывшая пассия.

Агент КГБ?

Василий Сталин скончался в марте 1962 года. Официальной причиной его смерти было названо алкогольное отравление. Однако все та же Мария Николаевна, слова которой приведены в книге Николая Непомнящего «100 великих загадок ХХ века», утверждала, что к смерти Сталина-младшего могла быть причастна Мария Нузберг. Мария Николаевна вспоминала, что Нузберг постоянно делала Василию Иосифовичу какие-то инъекции. Нузберг говорила, что это обычное снотворное. Между тем, когда Мария Николаевна попыталась рассмотреть надпись на одной из ампул, медсестра выхватила ее, бросила на пол и раздавила ногой. Об успокоительных препаратах, которыми Нузберг пичкала мужа, писала в своих мемуарах и Светлана Аллилуева.