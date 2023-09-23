Страшная авария, донжуанский список и похищение отца: Хулио Иглесиасу – 80

Блестящий кабальеро, внешне строгий и сдержанный, но вершащий на сцене настоящее волшебство – таким весь мир помнит испанского певца Хулио Иглесиаса, который празднует сегодня свой 80-летний юбилей. Его упоительное, страстное и сердечное исполнение, эту смесь концентрированной романтики и легкой иронии запомнили миллионы зрителей.

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Иглесиас – самый популярный испаноязычный певец в мире. За свою музыкальную карьеру он дал более трех тысяч концертов на пяти континентах земного шара, выпустил 57 альбомов, продал почти 300 миллионов экземпляров своих дисков и попал в книгу рекордов Гиннесса как самый коммерчески успешный исполнитель, продавший самое большое количество альбомов на разных языках мира. В честь юбилея великого артиста рассказываем, почему в юности он променял карьеру голкипера и поприще дипломата на сцену, отчего мог навсегда оказаться в инвалидном кресле и как сложилась личная жизнь этого властителя женских сердец.

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«Привыкайте к инвалидному креслу». Как рухнули планы юного Иглесиаса?

Полное имя артиста – Хулио Хосе Иглесиас де ла Куэва. Он родился 23 сентября 1943 года в Мадриде, в семье преуспевающего врача-гинеколога Хулио Иглесиаса старшего и его жены Марии дель Росарио. В детстве мальчик более всего увлекался футболом и всегда стремился быть в центре внимания. Уже в 16 лет он был вратарем молодежной команды клуба «Реал Мадрид» и хотел через несколько лет стать голкипером прославленной взрослой команды клуба. Отец поддерживал спортивные увлечения сына, но иначе видел его будущее. Хулио Иглесиас старший мечтал, что сын получит юридическое образование и станет преуспевающим адвокатом или даже дипломатом. Поэтому после школы юноша поступил в престижный колледж Святого Павла на юридический факультет. В 18 лет он был членом элитных молодежных клубов, разъезжал на «Рено» последней модели и был мечтой девушек из лучших испанских семей.

Однако 22 сентября 1963 года все планы юноши рухнули. Накануне своего 19-летия, находясь за рулем автомобиля, в котором он ехал в Барселону, Хулио не справился с управлением и попал в аварию, врезавшись в дерево. Трое друзей, которые были с ним в машине, отделались ушибами и ссадинами. Но сам Хулио раздробил ногу и повредил левую сторону лица. Легкое прихрамывание и шрам на лице остались с ним навсегда. Но что хуже всего – молодой человек травмировал позвоночник, и ноги были парализованы. На этом его спортивная карьера закончилась.

Полгода Хулио Иглесиас был практически прикован к постели, перенес несколько операций, но на ноги так и не встал. Врачи давали сдержанные прогнозы. Они советовали привыкать к инвалидному креслу и не унывать. Но юноша не собирался сдаваться. Он проявил неожиданное для баловня судьбы упорство: изучал книги по неврологии, по ночам – чтобы не видел медперсонал – устраивал изнурительные тренировки, ползал по палате, пытаясь вернуть подвижность ногам. А когда начались первые улучшения, по десять часов в день – через боль и слезы – учился заново ходить, разрабатывая ноги. На это ушло еще полтора года. Все это время молодой человек оставался в больнице. Так как руки его были целы, лечащий врач разрешил ему играть на гитаре. За два года Хулио освоил гитару так, как будто он окончил музыкальную школу. В больнице он начал сочинять. Его знаменитая на весь мир песня «Жизнь продолжается» родилась именно там. Из больницы парень вышел фактически сложившимся артистом – с собственным репертуаром и виртуозным владением инструментом.

«Скорее станет президентом, чем певцом»

Правда, в то время он не был высокого мнения о своем пении. Еще до аварии в колледже Святого Павла юноша уже пытался спеть в хоре знаменитую «Ave Maria». Тогда руководивший хором падре Ансельмо посоветовал ему найти любое другое увлечение, но только не пение. Он сказал, что Иглесиас скорее станет президентом, чем певцом. Тем не менее юноша проявил упорство и в этом. Завершив лечение, Иглесиас сперва окончил прерванную учебу в университете, а затем отправился в Великобританию, чтобы выучить английский язык. Он окончил курс в Кембридже, в Bell Educational Language School, а потом вернулся в Мадрид и поступил в оперную школу Королевской академии изящных искусств.

Музыка всерьез захватила молодого человека еще во время его учебы в Англии. Там же произошел и его первый спонтанный концерт. Находясь с друзьями в пабе, он попросил у кого-то из парней гитару, исполнил песню, приковав к себе внимание всех посетителей ночного заведения. Как только песня закончилась, его наградили бурными аплодисментами, а хозяин бара объявил, что сегодня еда и выпивка для этого парня – за счет заведения. И, поскольку его просили спеть еще и еще, играл и пел он несколько часов подряд, вдохновляясь восторженными взглядами зрителей. В тот раз он впервые понял, что его творчество имеет успех. С того дня Хулио Иглесиас стал выступать в этом пабе по выходным, исполняя песни собственного сочинения и известные хиты того времени.

Вернувшись в Мадрид, молодой человек предложил несколько своих песен местной студии звукозаписи. И вдруг получил от нее приглашение – стать участником международного конкурса «Песня-68» в испанском городе Бенидорме. Это был важный момент в жизни молодого человека. Дело в том, что отец скептически относился к его увлечению музыкой. Он считал, что это несерьезное дело для мужчины. И хотел, чтобы тот стал наконец адвокатом. Отец даже заключил с сыном договор, что после провала на конкурсе он вернется к юридической деятельности. Каково же было его изумление, когда Хулио выиграл конкурс и даже получил приглашение заключить выгодный контракт с испанским филиалом звукозаписывающей компании Columbia Records. Победу в конкурсе ему принесла та самая песня «Жизнь продолжается», которая была написана им в период реабилитации в госпитале. После этого отец смирился с выбором сына и помог ему с выпуском первой пластинки, которая вышла в 1969 году.

Страстное исполнение и строгий имидж

В 1970 году Хулио Игресиас уже представлял Испанию на международном конкурсе «Евровидение», на котором он занял почетное четвертое место. Карьера молодого человека стремительно пошла в гору. Он выбрал себе сценический имидж, который разительно отличал его от всех испанских певцов, любивших танцевать и бурно жестикулировать на сцене. Хулио Иглесиас, напротив, выходил на сцену в костюме-тройке и белой рубашке. А во время исполнения вел себя сдержанно, как бы подавляя рвущуюся изнутри жестикуляцию. Это позволяло публике сосредоточиться на романтическом тексте песни и на завораживающем тембре голоса, который был полон страсти. В результате молодому красавцу удалось за короткий срок влюбить в себя зрителей всего мира. Ему рукоплескали огромные залы.

Хулио Иглесиас был невероятно востребован и иногда давал по два концерта в день. В 1970 году он установил своеобразный рекорд: за 30 дней объехал 41 город Испании, дав по концерту в каждом.

Уже в 1971 году был продан первый миллион дисков певца. Хулио Иглесиас сделал ставку на исполнение песен на разных языках мира. Конечно, большинство песен исполнено на родном испанском, а также на английском и французском языках. Но в его репертуаре есть песни на 20 языках, в том числе на немецком, итальянском, японском, индонезийском, итальянском и иврите.

Все это вместе с бархатным тембром и могучим обаянием певца обеспечило фантастическую продаваемость его дисков во всем мире. Его успехи за долгую карьеру не зря вошли в Книгу рекордов Гиннесса. Только вдумайтесь: 57 альбомов на разных языках мира, разошедшихся тиражом около 300 миллионов экземпляров. И это – не считая участия в дисках других певцов и сборниках. Да это больше, чем у любого другого исполнителя за всю историю поп-музыки.

За долгую, более чем 40-летнюю песенную карьеру Иглесиас выступил более чем на 3080 концертах в 450 городах 75 стран мира. За это время певцу были вручены свыше 1500 золотых и платиновых дисков. Американская академия звукозаписи признала Хулио Иглесиаса лучшим испаноязычным певцом мира.

Донжуанский список, жены и дети испанского мачо

Красивые женщины всегда доминировали в окружении певца. Даже его бэк-вокалистки были воплощением утонченной, неяркой красоты, скрытой страсти, грации и очарования. На сцене они танцевали сдержанно, плавно двигая бедрами, как умеют только латиноамериканки.

О любовных победах певца ходили легенды. Утверждали, например, что по числу соблазненных женщин Иглесиас превзошел Дон Жуана и Казанову вместе взятых, и что цифра превышает три тысячи. Некоторое время Иглесиас поддерживал этот миф – он туманно говорил, что ведет дневник своих побед и что их количество весьма впечатляет. Но в другом интервью на вопрос о любовных приключениях певец ответил: «О каком сексе вы говорите, если у меня порой даже нет времени сходить в туалет?».

И все же Хулио Иглесиас прославился не только хитами, но и бурной личной жизнью, несмотря на то, что официально был женат лишь дважды. Свою первую жену телеведущую и журналистку Исабель Прейслер он встретил на званом ужине. Красавица со смуглой кожей и раскосыми глазами родилась и выросла на Филиппинах. В Мадрид она приехала совершенствовать свой испанский и, конечно, не знала, что ее новый знакомый – звезда первой величины. Поэтому Хулио Иглесиас, привыкший к женскому вниманию, был заинтригован тем, что эта 20-летняя скромница не проявила к нему никакого интереса. Он немедленно пустился в атаку и довольно долго ухаживал за непреступной девушкой, прежде чем добился ее взаимности.

После свадьбы, которая произошла в 1971 году, он продолжил и гастрольную деятельность, и пополнение своего донжуанского списка. Жену же Иглесиас безмерно ревновал, поэтому не разрешал ей практически ничего. В его отсутствие она должна была безвыездно оставаться дома. В этом браке родились трое детей – дочка Мария Чабели Исабель и сыновья Хулио Хосе и Энрике Мигель – тот самый Энрике Иглесиас, знаменитый сейчас поп-певец.

В конце концов бесконечные измены мужа стали очевидны для его жены. Пара рассталась, но официально они еще очень долго оставались мужем и женой. Даже когда в конце 1970-х годов певец принял решение переехать в США, Исабель хоть и подала на развод, но продолжала говорить детям, что папа на гастролях и что скоро они встретятся. В какой-то момент дети действительно переехали к отцу в США. Это произошло после кошмарной истории с похищением отца Иглесиаса.

Дело было так: в декабре 1981 года 66-летний доктор Хулио Иглесиас старший, который возглавлял отделение по лечению бесплодия, вышел из больницы. К нему подошли двое мужчин и, представившись сотрудниками западногерманской телевизионной компании, сказали, что снимают фильм о его сыне. Они попросили доктора дать интервью для этого фильма. Он согласился сесть с ними в машину и оказался в плену – со связанными руками и повязкой на глазах. Доктора Иглесиаса похитили члены баскского сепаратистского движения, которые потребовали у певца огромный выкуп – 20 миллионов долларов.

К счастью, полиции удалось освободить заложника живым и безо всякого выкупа. Однако Хулио потерял покой и сон: он понял, что его дети тоже не могут быть в безопасности. Певец долго уговаривал Исабель переехать вместе с детьми в Майами, подальше от криминала. Но та была категорически против. Впрочем, она и сама была в крайней тревоге за судьбу детей. В итоге в Америку Хулио перевез только детей. Это было был очень непростой период для них.

С одной стороны, детей ждала роскошная новая жизнь – лимузины, особняк, слуги, частные дорогие школы. С другой – они оказались фактически без обоих родителей. Мать осталась в Испании, а знаменитый отец продолжал гастролировать по миру, почти не бывая дома. Энрике Иглесиас, ставший впоследствии звездой эстрады, вспоминал, что рыдал по ночам от тоски и одиночества. Зато именно по этой причине он начал писать песни, в которые выплескивал все свои страдания.

Тем временем Хулио Иглесиас продолжал наслаждаться своей невероятной популярностью у женщин и статусом секс-символа. В 80-х о его романах кто только не писал. Журналы приписывали ему романы с самыми красивыми женщинами всех континентов, хотя Хулио Иглесиас предпочитал не предавать огласке свои личные отношения. Тем более что каждая новая его связь была недолговечной. Только манекенщица и фотомодель из Венесуэлы Виргиния Сипл прожила с ним целых пять лет, невзирая на постоянные измены певца. Но она так и не убедила строптивого Хулио жениться. В конце концом она ушла сама, поняв всю бесперспективность этих отношений.

Полностью перевоспитать любвеобильного Хулио смогла лишь красавица-манекенщица голландского происхождения Миранда Ринсбургер, которая была на 21 год моложе самого Иглесиаса. Правда, до того, как официально пожениться, Хулио и Миранда прожили в гражданском браке целых 20 лет. Стройная блондинка с милой и нежной внешностью родила певцу пятерых детей: троих сыновей – Мигеля, Родриго и Гильермо и двойняшек Викторию и Кристину. Причем девочки появились на свет почти в то же время, что и первый внук Хулио. А младший сын Гилермо родился, когда певцу исполнилось уже 63 года.

В одном из интервью Хулио Иглесиас сказал, что Миранда – та женщина, с которой он хотел бы прожить всю жизнь. А еще рассказал: «Больше всего я люблю свой дом на Карибах, в Доминикане. Он стоит прямо на берегу океана. Вы смотрели фильм «Голубая лагуна»? Вот там такая же красота, как в этом фильме. Огромный пустой пляж и голубая теплая вода. Моя семья проводит там много времени».