Макконахи пообещал написать ещё одну книгу мемуаров

Мэттью Макконахи отпраздновал знаменательную дату в своей второй карьере – писательской. На прошлой неделе исполнилось 100 недель, как его книга мемуаров «Зелёный свет» (2020) пребывает в списке бестселлеров газеты The New York Times. Отмечая это событие, актёр заявил, что мечтает выпустить её продолжение. «Сейчас я инспектирую свои записи за последние три года. Это первые шаги… «Зелёный свет» был компиляцией записок и дневников, которые я вёл почти 40 лет, - рассказал недавно актёр в беседе с ET. – Прошло три с половиной года после окончания работы… И сейчас у меня, к сожалению, нет 40-летних записей с историями».