Макконахи пообещал написать ещё одну книгу мемуаров

Первая автобиография актёра «Зелёный свет» вышла в 2020-м и заняла первое место в списке бестселлеров New York Times.

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Мэттью Макконахи отпраздновал знаменательную дату в своей второй карьере – писательской. На прошлой неделе исполнилось 100 недель, как его книга мемуаров «Зелёный свет» (2020) пребывает в списке бестселлеров газеты The New York Times. Отмечая это событие, актёр заявил, что мечтает выпустить её продолжение. «Сейчас я инспектирую свои записи за последние три года. Это первые шаги… «Зелёный свет» был компиляцией записок и дневников, которые я вёл почти 40 лет, - рассказал недавно актёр в беседе с ET. – Прошло три с половиной года после окончания работы… И сейчас у меня, к сожалению, нет 40-летних записей с историями».

В «Зелёном свете» актёр рассказал о детстве и юности, в частности, о начале карьеры в Голливуде. «Тридцать пять лет я осмысливал, вспоминал, распознавал, собирал и записывал то, что меня восхищало или помогало мне на жизненном пути. Как быть честным. Как избежать стресса. Как радоваться жизни. Как не обижать людей. Как не обижаться самому. Как быть хорошим. Как добиваться желаемого. Как обрести смысл жизни. Как быть собой», - сообщил он в предисловии к мемуарам.