Как простой раввин прикинулся потомком Ротшильда и годами дурачил знаменитостей

В сентябре американское издание Vanity Fair опубликовало расследование об очередном мошеннике, который влился в высшее общество Нью-Йорка под видом выходца из семьи миллиардеров Ротшильдов. Молодой, энергичный и сказочно богатый Кайл Дешанель устраивал громкие вечеринки для своих звездных друзей, заводил романы с моделями и рассказывал, что сотрудничает с крупнейшими инвестиционными фирмами. Однако все изменилось, когда жители Манхеттена узнали правду о настоящей жизни афериста. Как простой раввин из крошечного религиозного городка мастерски одурачил элиту и чем закончилась его история — в материале «Ленты.ру».

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«Богат, мил и умен. А еще у меня убийственный член»

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Единственный отдельно стоящий особняк в модном районе Сохо на Манхеттене появился в продаже в 2017 году. Владельцы трехэтажного таунхауса с винным погребом на 2,5 тысячи бутылок — адвокат Сет Харрис и его жена Бонни — ждали своего покупателя целых пять лет. Однажды словно из ниоткуда появился «опрятно одетый, очаровательно щетинистый мужчина с пронзительными голубыми глазами», который заинтересовался домом. Кайл Дешанель — прямой потомок Ротшильдов, коим он представился хозяевам, — работал в секретной семейной компании, которая владела недвижимостью на Уолл-стрит и в Вашингтоне.

Кроме того, он якобы работал в компании Oxshott Capital, находился в процессе инвестирования в технологический стартап Byju’s, а также имел деловые связи с Aramco — государственной нефтяной компанией Саудовской Аравии.

На «вечную вечеринку» в гости к Дешанелю часто заглядывали Белла Торн, Миша Бартон, Роберт Паттисон и даже Леонардо Ди Каприо с его приятелем Ричи Акива. Он рассказывал им, что вырос на Манхэттене, поступил в престижную частную школу Le Rosey в Швейцарии, а потом учился в Японии и Швеции. Кроме того, Кайл уверял, что был членом команды гребцов в Принстоне и состоял в различных уважаемых обществах, но при этом любил наведываться «в секс-клубы Сохо».

«Джентльмен с острым умом. Токсичный, но веселый. Мне нравится, когда меня называют Папочка», — писал он о себе в соцсетях.

Звездных друзей Дешанеля одурманивала его харизма. Они говорили, что в Кайле было нечто особенное: он был образованным человеком с широким кругозором и хорошими связями, не скучным, но и не слишком чопорным. Они обожали его акцент, «характерный только для семей старой Европы, которые проживают в определенных районах Италии и на юге Франции». «Я сексуален, богат, мил и умен. А еще у меня убийственный член», — часто шутил мужчина, а затем подчеркивал, что является выходцем из клана, который столетия назад создал современное банковское дело, и носит имя, синонимичное возмутительному богатству.

На деловых встречах или свиданиях Кайл любил ужинать в ресторане Emilio's Ballato, который принадлежит известному ресторатору и экс-возлюбленному Кэти Холмс Эмилио Витоло, в Majorelle — роскошном заведении в отеле Lowell в Верхнем Ист-Сайде и популярном среди знаменитостей Cipriani. Там он щедро платил со своей золотой кредитной карты за бесконечные коктейли и черную икру.

«Он был одержим выходами в свет, хотел быть крутым, любимчиком публики. Хотел, чтобы сексуальные девушки считали его непревзойденным плейбоем. Я определенно думаю, что он был умен. Вероятнее всего, в конце концов ему навредили наркотики и алкоголь», — рассказывала о Дешанеле одна из бывших подруг.

Oxshott Capital до сих пор выясняет, сколько денег Дешанель потратил на личные нужды, списывая все на рабочие расходы.

Многие знакомые Кайла Дешанеля говорили, что он злоупотреблял запрещенными веществами.

«Он мог написать пять раз подряд: в три часа ночи, в пять, в восемь утра. Что-то вроде: "Давай примем наркотики. Давай сделаем это, давай потусуемся"», — рассказали они.

В 2022 году у Кайла начали возникать проблемы с финансами: его друзья обратили внимание, что он стал нервным. Однако он продолжал веселиться на вечеринках ночи напролет, а утром приходил на встречи «с белым порошком на носу».

Гений инвестирования

«Он держался так, будто был очень важен. Он вел себя таким образом, будто деньги не имеют значения, будто пять миллионов долларов — это ничто», — рассказывал о Дешанеле один из влиятельных знакомых.

Эта иллюзия подкреплялась громкими должностями и проектами Кайла: он утверждал, что занимает пост управляющего директора в инвестиционной фирме Oxshott Capital и собирается инвестировать 120 миллионов долларов (11,5 миллиарда рублей) в киностудию Stampede, основанную экс-главой департамента разработки и кинопроизводства Warner Bros. Грегом Сильверманом.

В 2018 году Stampede анонсировала сериал — приквел к роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». Но лента под названием «Гэтс» так и не вышла на экраны. Как предполагает автор Vanity Fair, это произошло из-за того, что финансировать ее вызвался Кайл Дешанель. В свою очередь в Oxshott Capital сообщили, что мужчина работал у них рядовым менеджером.

Чтобы стать своим в высшем обществе Манхеттена, Кайл рассказывал о том, что инвестирует в технологическую компанию Axiomatic, которая разрабатывает киберспортивную платформу, и сотрудничает со стартапом, использующим искусственный интеллект в индустрии туризма. Однако его главным козырем была связь с Саудовской Аравией и ее государственной нефтяной компанией Aramco. Он якобы работал на материнскую компанию Aramco, а также Министерство энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии. По словам Кайла, его прямым руководителем был наследный принц Мухаммед бен Салман.

Когда любопытные друзья вбивали в Google «Кайл Дешанель aramco.com», поисковик выдавал адрес его электронной почты. Более того, он владел арабским языком.

Дешанель внушил знакомым, что входит в попечительский совет благотворительной организации по охране здоровья мозга SameYou, которую основала звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк вместе с матерью. Он называл их своими дорогими друзьями и собирал средства под лозунгом: «Открой свой кошелек для матери драконов!» В итоге вскрылось, что он присваивал часть денег фонда. Мужчина даже заявлял, что работает над покупкой части Twitter вместе с Илоном Маском.

В глазах элиты Кайл Дешанель превратился в гения по заключению сделок. При этом руководство некоторых компаний понятия не имело, что он собирал деньги от их имени.

«Он посвящал жизнь религии, но нуждался в способах выпустить пар»

Но в 2023 году репутация Дешанеля начала постепенно рушиться — сделки с его участием срывались, а сам он принялся брать деньги в долг у близких. Некоторые из них усомнились в происхождении Кайла. Мужчина часто рассказывал о родстве с Ротшильдами, однако в его доме не было ни одной семейной фотографии. В феврале он устроил вечеринку по случаю своего дня рождения, на которую пригласил сотни влиятельных людей, в том числе Леонардо Ди Каприо. Но актер вежливо отказался, пожелав ему счастливого дня.

Позже друзья Дешанеля нашли документы, в которых было указано его настоящее имя — Арье Додельсон. Как выяснилось, Додельсон родился и вырос в Лейквуде — городе с населением в 135 тысяч человек в 110 километрах от Манхеттена. Это место — родина знаменитой раввинской школы Beth Medrash Govoha, закрытой религиозной общины. По субботам там не пользуются машинами и техникой, все журналы на кассе магазинов — строго религиозные, а браки заключаются исключительно по договоренности.

Арье Малкиель Додельсон был практикующим раввином в Лейквуде, где жил с женой и ребенком.

Он был главой местного колеля — группы женатых мужчин, которые посвящали все время изучению Талмуда. Более того, он был советником главного раввината Израиля в Иерусалиме. Додельсон выпустил несколько книг, в том числе «текст длиной в 201 страницу о правах еврейских женщин на расторжение брака». Мужчина происходил из одной из самых влиятельных семей города. Его мать Саки — кузина Малкиеля Котлера, декана исторической школы, где учатся восемь тысяч человек. Сам он — правнук Аарона Котлера, «который основал иешиву в 1943 году, что стало важным событием в становлении ортодоксального иудаизма в США».

Арье Додельсон зарегистрировал компанию De Rothschild Holdings LLC в Лейквуде в 2018 году. В то же время появился и некий Кайл Дешанель, который решил покорить Нью-Йорк. Как отметил источник в религиозном сообществе, существует «что-то вроде закономерности среди самых ярых религиоведов, которые посвящают свою жизнь религии, но нуждаются в способах выпустить пар». Такие люди отправляются на тропические каникулы в одиночку или врываются в ночную жизнь Манхэттена, как Арье Додельдсон.

«Я один виноват во всем»

Прошлым летом бывшая возлюбленная Додельдсона Ева Эванс рассказала его историю 300 тысячам подписчиков на своей странице в TikTok. Под этим постом десятки жителей Нью-Йорка оставили комментарии о том, как им довелось взаимодействовать с героем видео. После этого и другие его «друзья» начали публиковать собственные разоблачающие ролики.

Тогда Эванс получила сообщение от пользователя, подписавшегося именем Арье Додельсон.

«Умоляю, удали все видео из TikTok. Я знаю, что не заслуживаю пощады, но сделай это ради моей жены, ребенка и семьи. Они ни в чем не виноваты. Я клянусь, что впредь не буду вести себя подобным образом. Я один виноват во всем. Пожалуйста, дай моему ребенку шанс и не позорь нас публично», — просил он. И девушка согласилась.

Также стало известно, что Арье вместе с матерью Саки обратились за услугами компании Clean Your Name, которая обещает стереть все нежелательные негативные отзывы о клиенте или профили из Google. В начале августа ряд пользователей TikTok, разместивших посты о Кайле Дешанеле и Арье Додельсоне, увидели, что их посты были удалены из-за нарушений авторских прав.