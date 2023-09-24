Сусанна Печуро: за что советской школьнице дали 25 лет ГУЛАГа

В 1951 году Сусанна Печуро, учась в 10 классе в одной из московских школ, была арестована и приговорена к 25 годам исправительно-трудовых лагерей. Причина такого сурового наказания для молодой девушки вызывает интерес, а также интересно узнать, как сложилась ее дальнейшая судьба.

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Антисталинская группа

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Родившаяся в 1933 году в Москве, Сусанна Соломоновна Печуро училась в московской школе № 79. Еще будучи школьницей в 1949 году, она вместе с друзьями организовала в Доме пионеров литературный кружок, который вскоре превратился в подпольную группу под названием "Союз борьбы за дело революции". В состав организационного комитета этой антисталинской группы входили Сусанна Соломоновна, историк первокурсник Борис Слуцкий (18 лет) и второкурсник медик Владлен Фурман. Члены организации считали, что государственная политика того времени не соответствовала ленинизму, а была примером "бонапартизма". Сусанна Печуро и ее товарищи были уверены, что в стране были подавлены демократические свободы, а выборы были всего лишь фикцией. Задачей учащихся было просвещать людей, подвергшихся пропаганде и запуганных террором, о том, что система на самом деле представляет собой и в чем конкретно проявляются наиболее явные отступления от марксизма-ленинизма и т.д.

Приговор для школьницы

Однако «Союз борьбы за дело революции» просуществовал недолго. Уже в 1951 году подпольная организация была вскрыта сотрудниками госбезопасности, а ее члены, включая Сусанну Печуро, которая в тот момент училась в 10 классе, были арестованы. В тексте обвинительного заключения, который приведен в книге Елены Прудниковой «1953 год. Смертельные игры», говорится о том, что участники «кружка» ратовали за свержение существовавшего строя, готовили террористические акты, направленные против руководителей партии. Поэтому упомянутые ранее Слуцкий и Фурман, а также студент московского института Евгений Гуревич были приговорены к смертной казни. Сусанну Печуро приговорили к 25 годам лагерей и поражению в правах с конфискацией имущества за контрреволюционную деятельность, измену Родине, а также за подготовку убийств видных партийных деятелей. За период отбытия наказания Печуро подверглась многочисленным пересылкам и этапам, она сменила 11 тюрем и 7 лагерей, в том числе Минлаг (Инта, Абезь), Дубравлаг (Мордовия), Владимирская тюрьма.

После освобождения