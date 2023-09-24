Сонька Золотая Ручка: что с ней случилось на самом деле

Сонька Золотая Ручка, или Софья Ивановна Блювштейн, стала легендой воровства и мошенничества, известной своим удивительным криминальным талантом. Однако, информация о ней не всегда достоверна, так как ее жизнь была полностью связана с обманом.

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По одной из версий, Сонька родилась в 1895 году в Бердичеве в многодетной семье еврейского цирюльника. После смерти матери и отца, она оказалась в доме мачехи в Одессе, куда попала в четырехлетнем возрасте. В двенадцать лет она сбежала оттуда и начала работать прислугой у известной артистки Юлии Пастране. Роскошь, которой окружала Юлия, побудила Соньку к преступным действиям.

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В 17 лет она сбежала из Одессы вместе с сыном лавочника, унесши с собой значительную сумму денег, принадлежащую ее отцу-любовнику. Вскоре отец-любовник вернулся к своему отцу, а Сонька вышла замуж за шулера по имени Блюштейн. Когда ее муж попал в тюрьму, Сонька начала заниматься мошенничеством, чтобы прокормить своих детей. Она сама попала в тюрьму через своего молодого любовника, вину за преступления которого взяла на себя. Воровское сообщество Одессы уважало и поддерживало Соньку Золотую Ручку.

По другой версии все обстояло не так романтично. Документы Министерства внутренних дел подтверждают, что Софья Ивановна Блювштейн (в девичестве Шейндля-Сура Лейбова Соломониак) была варшавской мещанкой. Родилась она в 1846 году в местечке Повонзки (Варшавский уезд) в семье мелкого торговца. Семья Соньки занималась скупкой краденого, и контрабандой.

Первым человеком, которого она обворовала, считают Исаака Розенбада, за него она в 1864 году вышла замуж. Она долго держалась и старалась строить из себя примерную жену и даже родила дочь. Но уже через полтора года семейной жизни, прихватив 500 рублей из магазина мужа, исчезла.

Во второй раз она выходит замуж за богатого, старого еврея Шелома Школьника (1868 год), которого также оставит без денег. В третий раз ее судьба сведет с железнодорожным вором Михелем Блювштейном. Далее, именно под его фамилией она будет фигурировать во всех судебных делах. В этом браке у нее родилась дочь Тобба.

По словам очевидцев, несмотря на свой небольшой рост (153 см) и не очень привлекательную внешность (у нее были широкие ноздри, слишком тонкие губы, рябоватое лицо, бородавка на правой щеке), Сонька разбивала сердца многим мужчинам. Дар перевоплощения, особый артистизм, тонкое чутье позволяли ей подчинить своей воле любого человека. Хитроумие, талант, аморальность сделали эту провинциальную женщину настоящим гением аферы, королевой преступного мира.

Арестовали Соньку первый раз 14 апреля 1866 года в городе Клин. Ее обвинили в краже чемодана у юнкера Горожанского. Это случай называют первым и последним, когда Золотая Ручка попалась с поличным.Ко всем своим делам Сонька тщательно готовилась, не любила экспромта и небольших дел. Воровала в основном в ювелирных магазинах, гостиницах, поездах. Прекрасно говорила на пяти языках, знала светские манеры. Она гордилась своим прозвищем.В 1872 году она получает приглашение войти в сообщество российских мошенников «Клуб червонных валетов», которое в скором времени возглавит.

Когда она попалась (ее сдал молодой любовник Владимир Кочубчик – мелкий шулер) суд вынес ей приговор – сослать на поселение в отдаленный район Сибири. Позже отбывала каторжный срок на Сахалине.