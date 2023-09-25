Что стало с самыми известными ворами в законе, воевавшими против Гитлера

В СССР статус «вора в законе» являлся препятствием для сотрудничества с силовыми структурами и представителями власти. Однако это ограничение не помешало большому числу криминальных авторитетов принять участие в сражениях на фронтах Великой Отечественной войны. В период с 1941 по 1945 годы более миллиона человек, находившихся в местах лишения свободы, были призваны в ряды Красной Армии. Из них лишь 10% попали в штрафбаты, а большинство воевало в обычных частях.

Шанс на свободу

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Идея отправлять преступников на фронт не являлась новой и применялась во многих армиях мира. Во время боевых действий политзаключенным и уголовникам, проявившим себя на фронте, предоставлялся шанс на освобождение. Их прежние судимости снимались. Однако после победы начались серьезные разногласия внутри криминального сообщества. Воры-фронтовики, несмотря на установленные правила, выполняли приказы своих командиров, что вызвало конфликты. Несмотря на жестокость этих разборок, власть поддерживала фронтовиков, считая их надежными людьми.

Анатолий «Черкас» Черкасов

Самый известный из воров, сражавшихся против Гитлера — Черкас (Анатолий Черкасов, 1924 г.р.). В его «послужном списке» значились не только кражи, но и грабежи. Отсидев пять лет, Черкас попал в штрафбат, где проявил настоящий героизм. Его отметили орденом Славы, перевели в обычную часть. На момент Победы Черкасов — кавалер 2-х орденов Славы, отмеченный также несколькими медалями. В 1946-ом орденоносец попался на краже. Кроме того, во время допроса он нанёс телесные повреждения оперативнику, получив срок ещё и за это.

Участвуя в борьбе воров-фронтовиков и «правильных» авторитетов, Черкас внёс в преступный мир существенный раскол, что было, конечно же, только на руку органам власти. В криминальной среде его запомнили как человека, предложившего авторитетам перейти на крышевание цеховиков, спекулянтов. Именно поэтому его называют «отцом рэкета».

Василий «Салавар» Пивоваров

Другой представитель криминального сообщества, сражавшийся с гитлеровцами — Салавар (Василий Пивоваров). Этот вор в законе контролировал до войны всю территорию Одессы. Воевал он в штрафбате, а к 1945 уже командовал разведротой. Пивоварова зарезали в 1950-м в Караганде.

Василий «Кутузов» Григин

В воинских архивах встречается имя ещё одного вора в законе — Василия Григина (прозвище Кутузов), бесстрашно сражавшегося и даже получившего в 1945-м звезду Героя Советского Союза. Его преступная карьера началась уже по окончании войны в 1947 г. Позже были еще девять «ходок». В результате совершённых преступлений Григин был лишён звания Героя Советского Союза. После выхода на свободу в 1986 году Григин тяжело заболел и был помещён в одну из больниц Барнаула, где он и скончался в 1991 году. Григин был похоронен в Барнауле на Михайловском кладбище в безымянной могиле.