Анатолий Собчак: биография, личная жизнь, как умер

Бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак все еще остается одной из наиболее загадочных личностей Северной столицы эпохи 90-х годов. Известный политик, супруг сенатора Людмилы Нарусовой и отец журналистки Ксении Собчак. Он родился в Чите и сначала сделал карьеру юриста-преподавателя, но со временем стал градоначальником второго по размеру города России, а незадолго до смерти – доверенным лицом Владимира Путина.

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О карьере, личной жизни и смерти бывшего мэра Петербурга Анатолия Александровича Собчака — в статье «Рамблера».

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Ранние годы

Анатолий Собчак родился 10 августа 1937 года в Чите Зейской области (сейчас – Забайкальский край). Был одним из четырех сыновей в семье. Отец Анатолия Собчака работал железнодорожным инженером, а мать — бухгалтером. В 1939 году семья переехала в Узбекскую ССР. После окончания школы будущий мэр Петербурга поступил на юридический факультет Среднеазиатского госуниверситета в Ташкенте. После он перевелся в Ленинградский государственный университет (ЛГУ) имени А.А. Жданова. Он окончил его в 1959 году, в возрасте 22 лет.

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После Собчак три года проработал по распределению в Ставропольской краевой коллегии адвокатов. Сперва он занимал должность адвоката, а после — заведующего юридической консультацией в Невинномысске. К 1962 году он вернулся в Ленинград, где продолжил обучение в аспирантуре ЛГУ.

Позднее, в 1964 году, защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по теме «Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда действием источника повышенной опасности». А в 1973 году подготовил докторскую диссертацию «Правовые проблемы хозрасчета в промышленности СССР». Там Анатолий Александрович указывал на потребность ввести в стране элементы рыночной экономики. Несмотря на успешную защиту в Ленинградском госуниверситете, диссертацию не утвердила Высшая аттестационная комиссия в Москве по «идеологическим соображениям».

После неудачной защиты докторской Собчак занял должность доцента на юридическом факультете. Доктором юридических наук Собчак стал уже в 80-е годы. В 1982 году он защитил диссертацию во Всесоюзном научно-исследовательском институте советского законодательства в Москве защитил диссертацию на тему «Хозяйственный расчет и гражданско-правовые проблемы совершенствования хозяйственного механизма».

После этого, получив степень профессора, будущий мэр создал в вузе кафедру хозяйственного права. Ее же он и возглавил.

Начало политической карьеры Собчака

В 1988 году Собчак стал членом Коммунистической партии Советского Союза (КПСС). В марте 1989 года он был избран депутатом СССР по избирательному округу № 47 Ленинграда. Отметим, что активную деятельность в избирательной кампании Собчака тогда принимал будущий президент России, действующий зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Тогда он был лишь аспирантом Анатолия Александровича.

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Через несколько месяцев, в мае 1989 года, на первом Съезде народных депутатов СССР, он стал членом Верховного Совета СССР и исполнял депутатские полномочия до 1991 года, где вошел в комитет по законодательству и правопорядку. В 1990 году он покинул КПСС вместе с Борисом Ельциным и Гавриилом Поповым. Вместе с ними он вступили в Межрегиональную депутатскую группу, которая противопоставляла себя руководству СССР и КПСС.

Уже после ухода из КПСС он избрался депутатом Ленинградского городского Совета народных депутатов, а с мая 1990 года был его председателем.

Мэром Собчак избрался в 1991 году. Его первые выборы как градоначальника прошли 12 июня 1991 года. В предвыборной гонке он участвовал с первым заместителем Вячеславом Щербаковым, а поддержала его Республиканская партия РФ. В первом туре ему удалось набрать 66,13% голосов избирателей и обойти депутата Ленсовета Юрия Севенарда — его на этих выборах поддерживала КПСС, которая стремительно теряла популярность избирателей.

Тогда же, в день избрания Собчака, в Ленинграде прошел опрос о возвращении городу исторического названия — Санкт-Петербург. Уже через три месяца, 6 сентября 1991 года, президиум РСФСР поддержал эту идею и издал указ о переименовании.

Первые три года Собчак находился только в должности мэра, однако уже с 1994 года амбициозный петербургский политик занял еще одну важную должность — главы правительства города. Под конец своего срока он также возглавил общефедеральный список кандидатов в Государственную думу РФ I созыва от Российского движения демократических реформ, которая не преодолела пятипроцентный барьер и не прошла в парламент. Кроме того, некоторое время был членом Совфеда РФ.

19 мая 1996 года снова принял участие в выборах градоначальника, однако уже тогда эта должность получила название губернатора. Столь легкой победы, как в прошлый раз, не случилось. Сперва Собчак вышел во второй тур вместе со своим первым заместителем Владимиром Яковлевым, а после уступил ему с незначительным перевесом — 45,76% против 47,49%.

Последние годы жизни и болезнь

После неудачных выборов в политической карьере Анатолия Александровича начались проблемы. Сперва, в 1997 году, Собчака привлекла генпрокуратура РФ в качестве свидетеля по делу о коррупции. Тогда же у политика начались первые серьезные проблемы со здоровьем. Несмотря на заявление о болезни, его все равно доставили на допрос, откуда госпитализировали с инфарктом.

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В следующие два года Собчак отсутствовал в России — находился в Париже, на лечении. В это же время против него возбудили уголовные дела сразу по двум статьям— о получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Однако впоследствии уголовные дела закрыли, поскольку следователи не нашли в деяниях Собчака состава преступления.

По возвращению в Россию Собчак снова попытался вернуться в политику. 19 декабря он зарегистрировался как кандидат на депутатскую должность в Госдуме РФ третьего созыва. Выиграть ему не удалось — он занял второе место, проиграв кандидату от «Яблока» Петру Щелищу.

Позднее Собчак стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2000 года. Об этом стало известно за шесть дней до его смерти, 14 февраля. После этого он отправился в деловую поездку в Светлогорск Калининградской области, где умер в ночь с 19 на 20 февраля.

Слухи вокруг смерти

Смерть Собчака стала неожиданностью. Появились слухи, что Собчак якобы в тот вечер выпивал и употреблял стимулирующие препараты. Быстро распространилась версия о том, что Анатолия Александровича отравили. Прокуратура Калининградской области быстро решила завязать со спекуляциями и возбудила уголовное дело по статье «Убийство», а тело политика отправили на судмедэкспертизу.

Судмедэксперты заключили — причиной смерти Анатолия Собчака стала ишемическая болезнь сердца, а вот алкоголя в крови умершего не обнаружили. Несмотря на это, конспирологи продолжили утверждать, что кто-то якобы «убрал свидетеля».

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Новая волна слухов поднялась после убийства свидетеля смерти политика — бизнесмена Шабтая Калмановича. Его автомобиль расстреляли в Москве в 2009 году. Появились различные версии, что его смерть могла быть связана с кончиной Собчака, хотя в будущем, уже в 2019 году, убийц задержали, и речи об экс-мэре Санкт-Петербурга в деле не шло.

Личная жизнь Собчака

Собчак был женат дважды. Его первая супруга — Нонна Гандзюк. Он женился на ней в 1959 году, еще во времена студенчества. Брак Гандзюк и Собчака продлился 21 год — в 1980 году пара развелась. Собчак ушел к своей второй жене, Людмиле Нарусовой.

У Гандзюк и Собчака в 1965 году родилась дочка, которую они назвали Марией. К слову, она пошла по стопам отца и также стала юристом. В 1983 году она сделала Анатолия Александровича дедушкой, родив сына Глеба. Он решил также продолжить уже ставшим фамильным дело и окончил юридический факультет СПбГУ.