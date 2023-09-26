Федор Конюхов намерен переплыть Тихий океан на катамаране на солнечной энергии
Подобная экспедиция проводится впервые в мире. Отмечается, что на завершение работ по созданию катамарана планируется к концу года. Сам проект находится в разработке уже несколько лет.
По словам Федора Конюхова это будет не просто путешествие, он планирует осуществить исследование о наличии микропластика в океане. Во время плавания путешественник будет фиксировать наличие микропластика, а затем передаст данные ученым.
Вся экспедиция будет фиксироваться в видеодневнике.
По плану у путешественника сначала добраться до Карибских островов через Атлантический океан, а затем от Чили пересечь Тихий океан до Австралии.