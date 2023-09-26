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Федор Конюхов намерен переплыть Тихий океан на катамаране на солнечной энергии

Подобная экспедиция проводится впервые в мире. Отмечается, что на завершение работ по созданию катамарана планируется к концу года. Сам проект находится в разработке уже несколько лет.

Конюхов намерен переплыть Тихий океан на катамаране
© Runews24

По словам Федора Конюхова это будет не просто путешествие, он планирует осуществить исследование о наличии микропластика в океане. Во время плавания путешественник будет фиксировать наличие микропластика, а затем передаст данные ученым.

Вся экспедиция будет фиксироваться в видеодневнике.

По плану у путешественника сначала добраться до Карибских островов через Атлантический океан, а затем от Чили пересечь Тихий океан до Австралии.

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