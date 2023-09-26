За что детский писатель Виталий Бианки сидел в тюрьме

Многие знакомятся с творчеством Виталия Бианки в детстве, и это неудивительно, ведь большинство его произведений написаны специально для детей.

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Говорят, чтобы стать хорошим детским писателем, нужно сохранять в себе детскую наивность, и Бианки смог это сделать.

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Однако его жизнь была далеко от легкой.

Белый

Виталий Валентинович Бианки родился в 1894 году в Российской Империи. Его отец был зоологом, поэтому неудивительно, что с самого детства мальчик полюбил природу и мечтал стать орнитологом. В его роду были и итальянцы, и швейцарцы, и немцы. Один из предков писателя решил изменить немецкую фамилию Вайс на итальянскую Бианки. Оба этих слова переводятся на русский как "белый".

Название этого цвета будет сопровождать Виталия Валентиновича на протяжении всей его жизни. Из-за своего происхождения, биографии и политических взглядов он заплатит дорогой ценой после революции. Пока же он заканчивает гимназию и поступает на физико-математический факультет одного из университетов северной столицы.

Белянин

В 1916 году писатель женился и практически сразу после свадьбы отбыл на армейскую службу. Через год он стал членом Совета солдатских и рабочих депутатов. Причем, состоял он в партии эсеров. Однако Красная Армия все наступала, и Бианки был вынужден переезжать из города в город, пока наконец не оказался в Бийске. Именно там его призвал под свои знамена Колчак.

Неизвестно, чувствовал ли писатель разгром белых или просто-напросто изменил свои политические взгляды, но из колчаковской армии Бианки дезертировал. Ему пришлось присовить себе чужую фамилию, которая была под стать его настоящей, Белянин. Благодаря этому обстоятельству, до конца дней в документах Виталия Валентиновича будет значиться «Бианки-Белянин».

Аресты

В 1920-х годах Виталий Бианки вернулся в Петроград, где написал свои первые рассказы о природе. Но слава писателя не помогла ему защититься от начавшихся репрессий. На самом деле его хотели арестовать еще в Бийске, но знакомые предупредили Виталия Валентиновича об опасности. Именно поэтому он и приехал обратно в родной город.

В 1925 году Бианки посадили в тюрьму. Тогда ему вменили в вину участие в организации, занимающейся контрреволюционной агитацией. Писателя сослали в Казахстан в город Уральск. Однако через 3 года, благодаря содействию именитых людей, а в частности Горького, Бианки освободили и даже разрешили снова поселиться в Ленинграде. Но в покое его, конечно, оставлять не собирались.

В 1932 году Бианки снова взяли под стражу, но вскоре отпустили с формулировкой «за недостатком доказательств». А через 3 года его арестовали снова. Поводом послужил тот факт, что какое-то время Бианки воевал на стороне белых, а также выступал против Советского строя и состоял в партии эсеров. Однако за него снова заступились правозащитники, и писателя отпустили. Возможно, именно благодаря неравнодушным и влиятельным людям Виталию Валентиновичу удалось внести огромный вклад в русскую литературу.