Раскрыты алкогольные пристрастия Карла III

Близкий друг Карла III раскрыл его алкогольные пристрастия. Об этом сообщает издание Daily Star.

© Lenta.ru

О любимых напитках короля Великобритании рассказал румынский граф Тибор Калноки, который часто с ним общается. По словам аристократа, вечером Карл III обычно пьет коктейль из джина и вермута, украшенный оливкой на шпажке. В поездки монарх всегда берет с собой специальный бокал именно для этого напитка.

Граф Тибор Калонки подружился с Карлом III в 2006 году, когда тот приезжал в Румынию, чтобы купить дом. Британский король очень любит эту страну и часто отдыхает там.

При этом издание уточняет, что другие люди, близко знающие короля, утверждают, что он также любит джин с тоником. «Он берет выпивку с собой в поездки, чтобы всегда было чем заправиться. Выглядит довольно странно, но для Карла это в порядке вещей», — рассказал один из придворных.