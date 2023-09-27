Две жены в одной комнате: любовь и трагедия Александра Куприна

Александр Куприн писал о любви так тонко, нежно, пронзительно, что не оставалось сомнений: ему это чувство знакомо во всех оттенках и проявлениях.

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Он жертвовал собой ради той, которую любил, и был тем, ради кого женщина была готова отдать все, даже свою жизнь.

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Две жены на одном вечере

Однажды поздним вечером в издательстве появились два приятеля-писателя — Иван Бунин и Александр Куприн. Они принесли новые рукописи, а заодно решили зайти в гости в хозяйке издательства. Но женщина приболела, друзей встретила ее дочь Маша. Смешливая двадцатилетняя девушка так понравилась Куприну, что уже по дороге домой он сказал Бунину, что обязательно женится на ней.

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На следующий день писатель снова отправился в знакомый дом. Для него накрыли обед, а пока Маша и ее маман болтали с Александром, подавать блюда и убирать со стола помогала гувернантка и ее родственница Лиза, скромная, тихая, едва заметная женщина. Вряд ли тогда Куприн мог предположить, что в этот день встретил сразу двух главных женщин своей жизни.

Мария

Уже через три месяца влюбленный писатель сделал Марии Давыдовой предложение. Он терял голову от нее: гордой, ясной, властной. А Маша хотела быть замужем за известным писателем. Она заставляла Куприна много работать.

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Однажды Александр столкнулся с проблемами: он никак не мог дописать начатый «Поединок». Тогда Мария выселила мужа из квартиры и соглашалась на встречи лишь в обмен на новую главу романа.

Отношения в семье всегда были напряженными. Мария оставалась весьма холодна к Александру, а его душа требовала любви.

Елизавета

Когда брак Давыдовой и Куприна уже трещал по швам, к ним в дом в качестве гувернантки устроилась та самая Лиза Гейнрих. Она рано осталась сиротой, жила с сестрой, но, когда и та скончалась, оказалась лишней во всем мире. Елизавета не гнушалась любой работы.

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Она была тихой, нежной, Куприн замечал, что Лиза всегда грустна. Писателя очаровывала эта девушка, так не похожая на его жену. Однажды Александр признался Лизе в любви, она была в ужасе и тут же покинула дом автора, чтобы не разрушать семью.

Сам же Куприн уехал в отель. Друзья понимали: писатель погибает, много пьет, окружил себя подозрительными людьми. Один из близких Александра разыскал Лизу, девушка работала в госпитале, и умолял ее: «Спасайте!»

Елизавета приехала к Куприну. Так началась их история любви. Позже автор признавался, что любил Машу больше, чем она его, а Лиза любила его больше жизни.

Семь лет Куприны прожили в белом домике на Елизаветинской (писатель специально выбирал адрес) улице в Гатчине, у них родилась обожаемая дочь Ксения. Александр писал жене:

«Нет никого лучше тебя, ни зверя, ни птицы, никакого человека!»

Но революция разрушила мир Александра и его жены.

Главная любовь

Куприн не мог вынести происходящего на родине. Вместе с женой и дочкой он уехал из страны. Во Франции Александр снова потерял талант, он не мог писать, не мог жить и любить. Все мысли его занимало возвращение домой. Он писал первой жене:

«Ты совершенно права, мой ангел Машенька: существовать в эмиграции, да еще русской, да еще второго призыва — это то же, что жить поневоле в тесной комнате, где разбили дюжину тухлых яиц!»

Семья перебивалась случайными заработками, а Куприн все тяжелее болел. Он терял зрение, плохо понимал происходящее. Когда Лиза все же увезла обожаемого мужа домой, он был на грани жизни и смерти.

В России к нему приходили приятели, но автор не узнавал их. Лишь Марию Давыдову смог распознать Куприн среди многочисленных визитеров и очень ей обрадовался.

Через год писателя не стало. Рядом с его гробом, взявшись за руки, ехали Мария и Елизавета. Обе были разбиты. Лиза, упав на колени рядом с могилой мужа, плакала: «У меня отобрали жизнь!»