Как живет наследник семьи Виторганов — Даниил

У Максима Виторгана трое детей: от первого брака с актрисой Викторией Верберг – сын Даниил и дочь Полина, а в союзе с Собчак у него родился сын Платон.

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Пока младший сын радует звездного отца успехами в детском садике, старший уже во всю «штурмует» взрослую жизнь. В частности, окончил школу и прошел службу в армии, аж два раза!

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Казалось бы, Данила как многие его ровесники и представители «золотой молодежи» мог бы «откосить» от армейской службы. Но молодой человек сначала прошел службу в армии России, а затем после «российского дембеля» пошел служить в израильскую армию.

Напомним, что сын Виторгана продолжительное время жил в России, затем учился в Англии, а несколько лет назад он получил второе гражданство, в Израиле.

Не так давно внук Эммануила Виторгана вернулся на гражданку. Но сейчас неизвестно, что после дембеля планирует делать Виторган-младший. Ранее он рассказывал, что увлекается фотографией и не исключал, что свяжет карьеру с этим направлением, намереваясь стать студентом операторского факультета. К слову, любовь к фотографии ему передалась от отца.

А пока Даниил активно ведет микроблог, в котором рассказывает о своих впечатлениях от службы в рядах армии Израиля, а также размещает фотографии, сделанные в его армейские будни. К тому же эмигрировав из родной России, он «скромно» высказался в Сети в поддержку соседней страны, что вызвало отклик у украинцев.

Россияне не понимают поступков наследника Виторганов, свое мнение они активно выражают в блоге артистов и самого Даниила: «Зачем тогда тут надо было служить? Раз все равно убежал», «Военнообязанный РФ, а сбежал в Израиль», «Странно все это. Не вижу логики в его поступках», «Вот они патриоты своей страны – родился в России, жил в Англии, служил в Израиле».

Напомним, что сын актеров как релокант (мигрант, который переместился из одной страны в другую для смены места жительства), получивший новое гражданство, по достижению 18 лет обязан пройти службу в армии Израиля.

Весной этого года Максим Виторган разместил у себя фото с детьми, и одна из гражданок Израиля обратилась к нему с вопросом: «А ваши старшие в ЦАХАЛ разве не идут? Или как все релоканты просто решили отсидеться под пальмами?».