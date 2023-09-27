«Едва свожу концы». Лоза признался в своем бедственном положении

Певец и композитор Юрий Лоза признался, что едва сводит концы с концами. Однако, даже несмотря на свое бедственное положение, артист отказывается давать другим права на свое творчество.

© РИА "ФедералПресс"

«Песня нравится людям, она живет своей жизнью, так зачем ее лишний раз трогать?» – считает он.

По его словам, большой популярностью пользуется песня «Плот». Артисту предлагают большие деньги за право добавить произведению новую аранжировку или даже попытаться осовременить. Однако все просители получают отказ, передает «Общественная служба новостей».

Лоза подчеркнул, что не подпустит никого к своим песням до того самого времени, пока не уйдет со сцены.

«Благодаря этому я еще хоть как-то свожу концы с концами», – признался певец.