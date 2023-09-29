«Чайф» 38 лет спустя: за что полюбилась меломанам свердловская группа

Сегодня исполнилось 38 лет известной свердловской рок-группе «Чайф».

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О том, кто стоял у истоков музыкального коллектива и чем известна группа сейчас, рассказывает «ФедералПресс».

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Дружба, перешедшая в творчество

Днем рождения группы принято считать 29 сентября 1985 года, когда прошел их первый концерт в свердловском ДК МЖК.

Основателями же творческого коллектива называют Владимира Шахрина и Владимира Бегунова. Их знакомство состоялось в 1976 году, когда они учились в 36-й школе Свердловска. Они играли в одном школьном, а затем и студенческом ансамбле строительного техникума. Во время службы в пограничных войсках музыканты познакомились с Валерием Северином – бас.

Первые альбомы «Чайфа» были магнитоальбомами – записывались на магнитофонных бобинах. Первым альбомом, записанным таким образом, стала «Жизнь в розовом дыму».

В настоящее время в состав группы входит Владимир Шахрин, Владимир Бегунов, Валерий Северин и Вячеслав Двинин. За время существования коллектива артисты выпустили 18 студийников, 6 акустических и 6 концертных альбомов.

Откуда взялось название «Чайф»

Придумали свое название музыканты после репетиций, которые они устраивали вместе.

«Слово относилось к тому напитку, который мы заваривали через кофеварку «Бодрость», засыпая туда чайную заварку. Это называлось собраться на «чай-ф», – рассказывает Владимир Шахрин.

Автором же слова считается поэт и исполнитель на панк-трубе в одном из первых составов группы Вадим Кукушкин.

Оранжевое настроение и Грачи

В 1993 году команда записывает альбом «Оранжевое настроение», ставший визитной карточкой музыкантов. Многие фанаты после этого стали ассоциировать группу именно с оранжевым цветом. Оранжевый стал фирменным цветом группы, а оранжевое настроение – одной из главных характеристик музыки «Чайфа». Периодически группа выпускает альбомы под таким названием. Последний, «Оранжевое настроение – III», увидел свет в 2020 году. Еще одной традицией музыкантов стало приглашение на весенние концерты еще малоизвестных исполнителей или тех, кто еще не давал больших концертов в Екатеринбурге. Традиция «Грачи прилетели» просуществовала с 1995-го по 2011 год. Гостями группы были «Серьга», «Ва-Банкъ», «Чиж и К», «Сплин», Tequillaджаззз, «Ундервуд», «Кирпичи», «7Б».

Чем живет группа сегодня